دستور ویژه دادستان کل کشور به دادستانهای سراسر کشور:
نظارت شدید بر جلوگیری از سوءاستفاده افراد فرصت طلب در شرایط جنگی ضروری است
بیستوهشتمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور روز شنبه مورخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴، به ریاست حجتالاسلام و المسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور و با حضور معاونین دادستانی کل، حسین اعظمی قائم مقام معاونت راهبردی قوه قضاییه و معاونین او، با موضوع «بررسی برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ دادستانی کل کشور در حوزه دادسراها» برگزار شد.
به گزارش ایلنا، دادستان کل کشور در ابتدای این نشست ضمن محکومیت حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، اعلام کرد: این حملات هیچگونه توجیهی ندارد و نه تنها از نظر قوانین بینالمللی، بلکه از منظر اخلاقی و حقوقی نیز جایز نیست.
وی افزود: این بار نیز دشمن در میانه مذاکرات، با یک عمل تجاوزکارانه، اعتماد بینالمللی خود را به طور کامل از بین برد. ایران هرگز آغازگر جنگ نبوده است، اما دفاع از کیان ملی و حفظ مرزهای خود را از وظایف ذاتی میداند و از هیچ اقدامی برای دفاع، فروگذاری نخواهد کرد.
حجتالاسلام و المسلمین موحدی تاکید کرد: در صورت هرگونه اقدام علیه سرزمین، مرز، نهادها یا ملیت ایران، مسئولین و نیروهای مسلح تا آخرین توان از مردم و تمامیت ارضی دفاع خواهند کرد. دشمن بداند که هر تجاوزی به ایران، مشروعیتی برای اقدام علیه تمام منافع آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان آن تبدیل میشود.
این مقام عالی قضایی در ادامه با صدور چند دستور اجرایی، از دادستانهای سراسر کشور خواست تا در برابر هرگونه تهدید امنیتی و روانی، به ویژه در شرایط تشدید تنشهای منطقهای، به موارد زیر توجه ویژه و فوری داشته باشند.
این دستور شامل برخورد فوری و قاطع با هرگونه اقدام مخل در امنیت عمومی و روانی مردم و مقابله با سوءاستفاده اشخاص فرصتطلب در حوزههای اقتصادی و معیشتی است.
وی تاکید کرد: دادستانها موظفند با اجرای جدی اقداماتی مانند نظارت مستمر و کامل بر قیمتها و توزیع اقلام اساسی، مقابله با هرگونه اخلال در ارائه خدمات عمومی و برخورد بازدارنده با تجمعات غیرقانونی، اغتشاش و رفتارهای اوباشگرایانه، از بروز بیثباتی در بازارها و جامعه جلوگیری کنند. همچنین، همکاری کامل و بهنگام با دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و نظامیو اتخاذ تدابیر وحدتآفرین، پرهیز از تنشآفرینی و قطبیسازی، از اولویتهای اجرایی است.
این مقام عالی قضایی افزود: دادستانها باید به صورت هوشمندانه و هدفمند وضعیت اتباع بیگانه را مراقبت کنند، قاچاق سلاح و مهمات را با شدت جدی دنبال کنند و هرگونه جاسوسی یا فعالیت زمینهساز مورد بهرهبرداری رژیم صهیونیستی و آمریکا را به سرعت شناسایی و مهار نمایند. رصد مستمر گروهکها و جریانهای معاند، تجزیهطلب و تفرقهانگیز و اجرای اقدامات پیشگیرانه در برابر هرگونه فعالیت مخرب، به عنوان بخشی جداییناپذیر از مأموریت قوه قضاییه در شرایط بحرانی تلقی میشود.
دادستان کل کشور در پایان با تاکید بر جلوگیری از ایجاد هرگونه فضای تنش، اظهار کرد: مردم به اخبار مجعول و نشر اکاذیب علیه مسئولین و نهادهای نظام توجه نکنند و اخبار را از مجاری رسمی پیگیری نمایند.