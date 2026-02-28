به گزارش ایلنا، مشروح گفت و گوی سید عباس عراقچی با شبکه NBC را در ادامه می خوانید:

مجری: ما مجموعه‌ای از سوالات داریم. می‌دانیم که شما از معدود افرادی در کشورتان هستید که در شرایطی که اکنون قطع گسترده ارتباطات وجود دارد، امکان ارتباط با خارج را دارید.

نخستین سوال ما این است: آیا می‌توانید تصویر روشن‌تری از وضعیت میدانی و پیامدهای رخ‌داده ارائه دهید؟ و به‌طور جداگانه، آیا می‌توانید تأیید کنید که رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور هر دو زنده هستند؟

عراقچی: از دعوت شما متشکرم. وضعیت میدانی را نمی‌توان کاملاً عادی توصیف کرد، اما زندگی در جریان است و همه‌چیز تحت کنترل قرار دارد. به‌نظر من، آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده‌اند و اکنون اوضاع تحت کنترل است. ما تقریباً در کمتر از دو ساعت توانستیم پاسخ متقابل را آغاز کنیم و با حمله به پایگاه‌های آمریکایی و برخی اهداف در اسرائیل با موشک‌های خود، اقدام تلافی‌جویانه انجام دهیم. تقریباً همه مقامات در سلامت و امنیت هستند. ممکن است یک یا دو فرمانده را از دست داده باشیم، اما این مسئله بزرگی نیست. ما در حال مدیریت و کنترل اوضاع هستیم. من با همتایان خود در خلیج فارس در تماس بودم و برای آن‌ها توضیح دادم که قصد حمله به آن‌ها را نداریم، بلکه در چارچوب دفاع از خود، پایگاه‌های آمریکا را هدف قرار می‌دهیم. نمی‌توانیم صرفاً بنشینیم و تماشا کنیم که به ما حمله می‌شود، فقط به این دلیل که پایگاه‌های آن‌ها در کشورهای همسایه و دوست قرار دارد. امیدوارم آن‌ها این وضعیت را درک کنند.

نکته دیگر این است که نمی‌دانم چرا دولت آمریکا اصرار دارد مذاکرات را آغاز کند و سپس در میانه مذاکرات به طرف مقابل حمله کند.

دقیقاً همان اتفاقی که در ژوئن گذشته رخ داد، امروز هم تکرار شد. ما در میانه مذاکرات بودیم و جالب اینجاست که این بار پیشرفت قابل‌توجهی داشتیم.

دو روز پیش، پنج‌شنبه، در ژنو جلسه بسیار خوبی با استیو ویتکاف و جرد کوشنر داشتیم و توانستیم به مسائل جدی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بپردازیم. اختلافاتی وجود داشت، اما برخی از آن‌ها حل شد و تصمیم گرفتیم مذاکرات را ادامه دهیم.

همچنین به تیم فنی دستور دادیم به وین بروند و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کنند تا راه‌حل‌های فنی برای مسائل موجود پیدا شود.

در پایان آن مذاکرات، همه راضی بودند. وزیر خارجه عمان، بدر البوسعیدی، که نقش میانجی را داشت، در توییتی اعلام کرد که پیشرفت قابل‌توجهی حاصل شده است. پیش از انتشار آن، با هر دو طرف مشورت کرده بود و هر دو راضی بودند.

او پیش از انتشار آن توییت با هر دو هیئت مشورت کرده بود و هر دو طرف راضی بودند. بنابراین نمی‌دانم چرا، در حالی که در مذاکرات پیشرفت داشتیم و دستاوردهای خوبی کسب کرده بودیم و توافق در دسترس بود، تصمیم گرفتند به ما حمله کنند.

شاید دیگران برای منافع خود، ایالات متحده را به این درگیری کشانده باشند. واقعاً تأسف‌برانگیز است. بسیار ناگوار است.

مجری:از توضیحات شما سپاسگزارم. برای شفاف‌سازی برای مخاطبان، آیا می‌توانید به‌طور مشخص تأیید کنید که آیت الله خامنه ای زنده است و همچنین رئیس‌جمهور ایران نیز پس از این حملات در قید حیات است؟

عراقچی:تا آنجا که من اطلاع دارم، بله، آن‌ها زنده هستند. همچنین رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و سایر مقامات عالی‌رتبه نیز زنده هستند. دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در سلامت است. همه در موقعیت خود هستند و ما در حال مدیریت این وضعیت هستیم و همه‌چیز تحت کنترل است.

مجری:آیا فکر می‌کنید شما نیز هدف این حملات بوده‌اید؟

عراقچی:من؟ نمی‌دانم. آن‌ها همه را هدف قرار داده‌اند. همین حالا تصاویر حمله به یک مدرسه دخترانه در شهر میناب در جنوب ایران را دیدم که در آن ۵۷ دختر کشته شدند. وقتی آن‌ها یک مدرسه را هدف قرار می‌دهند، به‌راحتی می‌توانند دیگران را نیز هدف بگیرند.این حمله بدون تحریک، غیرقانونی و کاملاً نامشروع و برخلاف حقوق بین‌الملل است و باید محکوم شود. این کاملاً واضح است.

مجری:شما گفتید ایران آماده دفاع از خود است. این دقیقاً به چه معناست؟

عراقچی: ما با یک اقدام تجاوزکارانه مواجه هستیم و بدیهی است که حق کامل داریم از خود دفاع کنیم.آنچه انجام می‌دهیم، دفاع مشروع است که کاملاً قانونی و مشروع است. ما برای این کار کاملاً آماده‌ایم، حتی آماده‌تر از گذشته، از جمله جنگ ۱۲روزه قبلی. ما می‌دانیم چگونه از خود دفاع کنیم. از جنگ قبلی درس‌های زیادی گرفته‌ایم و قطعاً به متجاوزان درسی خواهیم داد که شایسته آن هستند.

مجری:اجازه دهید سوالی مطرح کنم. گفته می‌شود ایران از طریق سپاه پاسداران و گروه‌هایی مانند حزب‌الله، حماس و حوثی‌ها حملاتی علیه آمریکایی‌ها و دیگران در منطقه انجام داده است.در عین حال، ایران تأکید دارد که برنامه هسته‌ای‌اش برای ساخت سلاح نیست. چرا آمریکا و جهان باید به این ادعا اعتماد کنند؟

عراقچی:اولاً ما نیروهای نیابتی نداریم. این‌ها گروه‌هایی هستند که برای یک هدف عادلانه می‌جنگند و ما از آن‌ها حمایت می‌کنیم.آن‌ها از ما دستور نمی‌گیرند، مستقل هستند، اما ما از مبارزه آن‌ها برای حق تعیین سرنوشت یا آزادی سرزمینشان حمایت می‌کنیم. در حال حاضر، ما برای دفاع از خود به کسی نیاز نداریم. توان کافی برای دفاع از خود داریم و این کار را انجام خواهیم داد.درباره برنامه هسته‌ای، دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. در سال ۲۰۱۵ توافقی امضا کردیم و به‌روشنی اعلام کردیم که هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نخواهیم بود. این تعهد دائمی بود. شاید رئیس‌جمهور ترامپ آن توافق را نپسندد، اما ما حسن نیت خود را اثبات کردیم. این آمریکا بود که از توافق خارج شد، نه ایران. حتی در سال ۲۰۲۵ نیز وقتی آمریکا پیشنهاد مذاکره داد، ما با حسن نیت پذیرفتیم. چندین بار به نتایج خوبی رسیدیم، اما طرف مقابل نتوانست آن را در واشنگتن به نتیجه برساند و سپس به ما حمله کرد.

این بار نیز با کمک عمان وارد مذاکرات شدیم و پیشرفت قابل‌توجهی داشتیم، اما دوباره به ما حمله شد. بنابراین این ما هستیم که تجربه‌های تلخ از مذاکره با آمریکا داریم. ما هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده‌ایم. هم دلایل دینی وجود دارد—فتوای رهبر—و هم این سلاح‌ها در دکترین امنیتی ما جایگاهی ندارند. ما با E3 و سپس گروه ۱+۵ مذاکره کردیم و به توافق رسیدیم. جهان آن را جشن گرفت و ما به آن پایبند ماندیم، اما آمریکا خارج شد.بنابراین این آمریکا است که باید حسن نیت خود را اثبات کند، نه ایران.

مجری:پیام شما به مردم آمریکا چیست؟

عراقچی: :ما برای دفاع از خود هیچ محدودیتی نداریم.

مجری:آیا این شامل حمله به آمریکایی‌ها می‌شود؟

عراقچی :ما به تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه حمله می‌کنیم، نه به مردم آمریکا در خاکشان.آمریکا به مردم ما در شهرهایمان حمله می‌کند، اما ما چنین کاری نمی‌کنیم. ما فقط پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی را هدف قرار می‌دهیم و این صرفاً در چارچوب دفاع مشروع است.ما آغازگر این تجاوز نبودیم. آمریکا و اسرائیل این جنگ را آغاز کردند.

مجری:در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از سرکوب معترضان در ایران منتشر شده است. آیا تضمین می‌دهید که اگر مردم به‌صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کنند، مورد حمله قرار نگیرند؟

عراقچی:باید اطلاعات نادرست شما را اصلاح کنم. ما معترضان را سرکوب نکردیم، بلکه یک عملیات تروریستی را مهار کردیم. در ابتدا اعتراضات مسالمت‌آمیز بود و حتی دولت با آن‌ها گفت‌وگو کرد. اما بعد عناصر مسلح وارد شدند، از خارج هدایت می‌شدند و به نیروهای امنیتی و حتی مردم شلیک کردند. این یک عملیات تروریستی بود و ما مجبور به مقابله شدیم.

مجری: آیا گفت‌وگوهای پشت‌پرده‌ای در جریان است؟ آیا امکان کاهش تنش وجود دارد؟

عراقچی:در حال حاضر ارتباطی وجود ندارد. اما اگر آمریکا بخواهد، راه تماس را می‌داند.ما به‌طور قطع به دنبال کاهش تنش هستیم. اما این جنگ از سوی ما آغاز نشده، بلکه به ما تحمیل شده است. مردم ما بسیار خشمگین هستند.

مجری:ایران حاضر نبود از چه امتیازاتی در مذاکرات صرف‌نظر کند؟

عراقچی:در موضوع هسته‌ای، ما آماده‌ایم هر کاری انجام دهیم تا صلح‌آمیز بودن برنامه خود را ثابت کنیم.اما از حقوق خود، از جمله غنی‌سازی، صرف‌نظر نخواهیم کرد.در عین حال، آماده‌ایم اقدامات اعتمادساز و نظارت‌های قوی را بپذیریم.ما حتی پیشنهاد دادیم غنی‌سازی فقط بر اساس نیازهای واقعی انجام شود، از جمله برای رآکتور تحقیقاتی تهران که برای تولید دارو برای حدود دو میلیون نفر استفاده می‌شود.بنابراین امکان رسیدن به توافق وجود داشت، اما آمریکا این فرصت را از دست داد.

مجری:آیا ایران توانایی هدف قرار دادن خاک آمریکا را دارد؟

عراقچی:خیر. ما عمداً برد موشک‌های خود را زیر ۲۰۰۰ کیلومتر نگه داشته‌ایم و چنین قصدی هم نداریم.این توانمندی صرفاً دفاعی است و برای بازدارندگی است.

مجری:آیا تایید می‌کنید که برنامه‌ای برای توسعه موشک‌های قاره‌پیما ندارید؟

عراقچی:بله، تأیید می‌کنم.

مجری:چرا حمله به پایگاه‌های آمریکا در خارج از کشور را توجیه می‌کنید؟

عراقچی:چون آن‌ها به ما حمله می‌کنند. ما تحت حمله هستیم و حق دفاع داریم.ما آغازگر نبودیم؛ فقط از خود دفاع می‌کنیم.

مجری:آیا حملات امروز توان موشکی ایران را از بین برده است؟

عراقچی: فکر نمی‌کنم، چون ما تقریباً هر ساعت در حال شلیک موشک هستیم. این نشان می‌دهد توان ما پابرجاست.ما از نظر کمی و کیفی نسبت به قبل آماده‌تریم.

مجری:ایران چه ارتباطی با متحدان خود داشته است؟

عراقچی:با همتای روس خود و کشورهای منطقه گفت‌وگو داشتم.

