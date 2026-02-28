ناو پشتیبانی رزمی MST آمریکا مورد اصابت شدید موشک‌های نیروی دریایی سپاه قرار گرفت

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مورد اصابت قرار گرفتن ناو پشتیبانی رزمی MST آمریکا توسط موشک‌های نیروی دریایی سپاه خبر داد.

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«ملت شریف ایران، ناو پشتیبانی رزمی MST آمریکا مورد اصابت شدید موشک های نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت.

سایر منابع دریایی ارتش آمریکا در ادامه حملات در تیررس موشک ها و پهپادهای سپاه پاسداران قرار خواهند گرفت.»

 

