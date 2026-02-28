رئیس کمیسیون آموزش:
قلب ملت ایران از شهادت دانشآموزان میناب به درد آمد
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: شهادت مظلومانه تعدادی از دانشآموزان دبستان شجره طیبه در شهرستان میناب هرمزگان، قلب ملت ایران و جامعه آموزشی را به شدت جریحهدار کرد. این اقدام شقاوتبار و ضدبشری نشان از نهایت پستی و زبونی دشمنان بشریت دارد.
به گزارش ایلنا، در پی حمله هوایی امروز (شنبه، ۹ اسفند) آمریکایی - صهیونیستی به شهرستان میناب استان هرمزگان، دبستان «شجره طیبه» هدف قرار گرفت و تا لحظه ارسال خبر شهادت ۵۷ دانشآموز و زخمی شدن ۶۰ تن دیگر تایید شده است. دهها نفر از دانشآموزان این مدرسه زیر آوار مانده و تعدادی هم از محل بیرون آورده شدهاند. یکی از شهدا مدیر مدرسه و باقی دانشآموزان هستند. مصدومان به بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب منتقل شدهاند. مدرسه شجره طیبه ۱۷۰ دانش آموز دختر داشته و کار آواربرداری و امدادرسانی ادامه دارد.
متن پبام تسلیت علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش ث تحقیقات مجلس در پی حمله هوایی به مدرسه میناب استان هرمزگان به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت مظلومانه و جانگداز تعدادی از دانشآموزان عزیز و پاک دبستان شجره طیبه در شهرستان میناب هرمزگان، در پی حملهای ددمنشانه و تروریستی از سوی نیروهای آمریکا و صهیونیست، قلب ملت ایران و جامعه آموزشی را به شدت جریحهدار کرد. این اقدام شقاوتبار و ضدبشری که هدفش ایجاد رعب و وحشت و آسیب رساندن به آیندهسازان این مرز و بوم بود، نشان از نهایت پستی و زبونی دشمنان بشریت دارد.
اینجانب از طرف کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ضمن ابراز عمیقترین مراتب تأسف و تأثر خود، این ضایعه جبرانناپذیر را به خانوادههای داغدار این شهدای گلگونکفن، معلمان، دانشآموزان استان هرمزگان و عموم ملت شریف ایران تسلیت عرض میکنم.
بیشک، یاد و خاطره این پروانههای سوخته، تا ابد در دلهای ما زنده خواهد ماند و خون پاکشان، انگیزهای مضاعف برای پیمودن راه عزت و اقتدار این نظام مقدس خواهد بود. انتظار میرود دستگاههای مسئول، ضمن رسیدگی فوری به وضعیت بازماندگان و مجروحان احتمالی، پیگیریهای لازم را در مجامع بینالمللی برای محکومیت این جنایت هولناک و برخورد با عاملان آن به عمل آورند.
از خداوند متعال برای این شهدا علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.»