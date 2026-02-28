همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس کمیسیون آموزش:

قلب ملت ایران از شهادت دانش‌آموزان میناب به درد آمد

قلب ملت ایران از شهادت دانش‌آموزان میناب به درد آمد
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: شهادت مظلومانه تعدادی از دانش‌آموزان دبستان شجره طیبه در شهرستان میناب هرمزگان، قلب ملت ایران و جامعه آموزشی را به شدت جریحه‌دار کرد. این اقدام شقاوت‌بار و ضدبشری نشان از نهایت پستی و زبونی دشمنان بشریت دارد.

به گزارش ایلنا، در پی حمله هوایی امروز (شنبه، ۹ اسفند) آمریکایی - صهیونیستی به شهرستان میناب استان هرمزگان، دبستان «شجره طیبه» هدف قرار گرفت و تا لحظه ارسال خبر شهادت ۵۷ دانش‌آموز و زخمی شدن ۶۰ تن دیگر تایید شده است. ده‌ها نفر از دانش‌آموزان این مدرسه زیر آوار مانده و تعدادی هم از محل بیرون آورده شده‌اند. یکی از شهدا مدیر مدرسه و باقی دانش‌آموزان هستند. مصدومان به بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب منتقل شده‌اند. مدرسه شجره طیبه ۱۷۰ دانش آموز دختر داشته و کار آواربرداری و امدادرسانی ادامه دارد.

متن پبام تسلیت علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش ث تحقیقات مجلس در پی حمله هوایی به مدرسه میناب استان هرمزگان به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت مظلومانه و جانگداز تعدادی از دانش‌آموزان عزیز و پاک دبستان شجره طیبه در شهرستان میناب هرمزگان، در پی حمله‌ای ددمنشانه و تروریستی از سوی نیروهای آمریکا و صهیونیست، قلب ملت ایران و جامعه آموزشی را به شدت جریحه‌دار کرد. این اقدام شقاوت‌بار و ضدبشری که هدفش ایجاد رعب و وحشت و آسیب رساندن به آینده‌سازان این مرز و بوم بود، نشان از نهایت پستی و زبونی دشمنان بشریت دارد.

اینجانب از طرف کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ضمن ابراز عمیق‌ترین مراتب تأسف و تأثر خود، این ضایعه جبران‌ناپذیر را به خانواده‌های داغدار این شهدای گلگون‌کفن، معلمان، دانش‌آموزان استان هرمزگان و عموم ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم.

بی‌شک، یاد و خاطره این پروانه‌های سوخته، تا ابد در دل‌های ما زنده خواهد ماند و خون پاکشان، انگیزه‌ای مضاعف برای پیمودن راه عزت و اقتدار این نظام مقدس خواهد بود. انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول، ضمن رسیدگی فوری به وضعیت بازماندگان و مجروحان احتمالی، پیگیری‌های لازم را در مجامع بین‌المللی برای محکومیت این جنایت هولناک و برخورد با عاملان آن به عمل آورند.

از خداوند متعال برای این شهدا علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.»

 

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل