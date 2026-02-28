متن پبام تسلیت علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش ث تحقیقات مجلس در پی حمله هوایی به مدرسه میناب استان هرمزگان به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت مظلومانه و جانگداز تعدادی از دانش‌آموزان عزیز و پاک دبستان شجره طیبه در شهرستان میناب هرمزگان، در پی حمله‌ای ددمنشانه و تروریستی از سوی نیروهای آمریکا و صهیونیست، قلب ملت ایران و جامعه آموزشی را به شدت جریحه‌دار کرد. این اقدام شقاوت‌بار و ضدبشری که هدفش ایجاد رعب و وحشت و آسیب رساندن به آینده‌سازان این مرز و بوم بود، نشان از نهایت پستی و زبونی دشمنان بشریت دارد.

اینجانب از طرف کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ضمن ابراز عمیق‌ترین مراتب تأسف و تأثر خود، این ضایعه جبران‌ناپذیر را به خانواده‌های داغدار این شهدای گلگون‌کفن، معلمان، دانش‌آموزان استان هرمزگان و عموم ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم.

بی‌شک، یاد و خاطره این پروانه‌های سوخته، تا ابد در دل‌های ما زنده خواهد ماند و خون پاکشان، انگیزه‌ای مضاعف برای پیمودن راه عزت و اقتدار این نظام مقدس خواهد بود. انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول، ضمن رسیدگی فوری به وضعیت بازماندگان و مجروحان احتمالی، پیگیری‌های لازم را در مجامع بین‌المللی برای محکومیت این جنایت هولناک و برخورد با عاملان آن به عمل آورند.

از خداوند متعال برای این شهدا علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.»