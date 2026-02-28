سیاست داخلی ۰۹ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۷:۴۷

آشنا:

رمضان را محرّم و دبستان را قتلگاه کردند/ حالا فرمان دست فرماندهان و افسران است

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دولت‌ تدبیر و امید در واکنش به حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران تصریح کرد: حرمت‌ها را شکستند؛ حالا فرمان دست فرماندهان و افسران است که از کیان ایران دفاع کنند.