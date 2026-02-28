رمضان را محرّم و دبستان را قتلگاه کردند/ حالا فرمان دست فرماندهان و افسران است
رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در دولت تدبیر و امید در واکنش به حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران تصریح کرد: حرمتها را شکستند؛ حالا فرمان دست فرماندهان و افسران است که از کیان ایران دفاع کنند.
به گزارش ایلنا،حسامالدین آشنا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
حرمتها را شکستند؛ رمضان را محرّم و دبستان را قتلگاه کردند. حالا فرمان دست فرماندهان و افسران است که از کیان ایران دفاع کنند.