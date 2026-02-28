خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادستان میناب:

کارهای احراز هویت پیکرهای شهدا در حال انجام است/ در بین شهدا کادر آموزشی و اولیای دانش‌آموزان نیز حضور دارند
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان میناب اعلام کرد: در بین شهدا کادر آموزشی و اولیای دانش‌آموزان نیز حضور دارند.

به گزارش ایلنا، طاهری دادستان شهرستان میناب با اشاره به جنایت ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مدرسه ابتدایی شجره طیبه، گفت: صبح امروز در پی حمله جنایتکارانه آمریکا و رژیم جنایتکار صهیونیستی، یک مدرسه ابتدایی مورد هدف قرار گرفت که بلافاصله در صحنه حاضر شدیم.

وی افزود: تاکنون در این حمله وحشیانه ۶۳ نفر شهید و بیش از ۹۳ نفر مجروح شدند که بیشتر آنها دانش آموز بودند. در بین شهدا نیز کادر آموزشی و اولیای دانش‌آموزان نیز حضور دارند.

طاهری بیان کرد: بلافاصله پزشکی قانونی بسیج شده و کارهای احراز هویت پیکرهای شهدا در حال انجام است.

دادستان میناب بیان کرد: تمام نیروهای اعم از بیمارستان‌ها در آماده باش هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل