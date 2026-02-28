پیام تسلیت عارف در پی شهادت دانشآموزان بیگناه، جنایت جنگی رژیم صهیونیستی
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور با محکومیت شدید بمباران میناب، خون دانشآموزان بیگناه را جنایت جنگی و نقض فاحش بینالمللی دانست و پاسخ کوبنده و متناسب را تضمین کرد.
در متن پیام عارف آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و اناالیه راجعون
جنایت آشکار و وحشیانه بمباران شهروندان بیدفاع، بهویژه دانشآموزان مظلوم مینابی، توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل و با حمایت و همراهی دولت جنایتکار ایالات متحده آمریکا، بار دیگر ماهیت ضدانسانی و قانونگریز عاملان این اقدام سبعانه را بر همگان آشکار ساخت. هدف قرار دادن کودکان و غیرنظامیان، مصداق بارز جنایت جنگی و نقض فاحش تمامی اصول و موازین بینالمللی است.
اینجانب ضمن محکومیت شدید و قاطع این اقدام تروریستی و ضدبشری، شهادت جمعی از هممیهنان عزیز، بهویژه دانشآموزان بیگناه را به محضر امام زمان(عج) خانوادههای معظم شهدا، مردم شریف میناب و ملت بزرگ ایران تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای شهدای این فاجعه علو درجات، برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
بیتردید چنین جنایتی بیپاسخ نخواهد ماند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تحت فرماندهی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) در اوج آمادگی، هوشیاری و اقتدار قرار دارند و در چارچوب منافع ملی و با دقت و صلابت، پاسخ کوبنده و متناسبی به عاملان و آمران این جنایت خواهند داد. امنیت و کرامت ملت ایران خط قرمز ماست و هیچ تجاوزی بدون هزینه نخواهد بود.
دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای حقوقی، سیاسی و بینالمللی، پیگیری این جنایت را در مجامع جهانی با جدیت دنبال خواهد کرد و از جامعه جهانی انتظار دارد با محکومیت صریح این اقدام، در برابر استمرار این رفتارهای تجاوزکارانه سکوت نکند.
خون پاک این کودکان و شهروندان مظلوم، عزم ملت ایران را در دفاع از عزت و استقلال میهن خود استوارتر از همیشه خواهد ساخت.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور»