در متن پیام عارف آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

جنایت آشکار و وحشیانه بمباران شهروندان بی‌دفاع، به‌ویژه دانش‌آموزان مظلوم مینابی، توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل و با حمایت و همراهی دولت جنایتکار ایالات متحده آمریکا، بار دیگر ماهیت ضدانسانی و قانون‌گریز عاملان این اقدام سبعانه را بر همگان آشکار ساخت. هدف قرار دادن کودکان و غیرنظامیان، مصداق بارز جنایت جنگی و نقض فاحش تمامی اصول و موازین بین‌المللی است.

اینجانب ضمن محکومیت شدید و قاطع این اقدام تروریستی و ضدبشری، شهادت جمعی از هم‌میهنان عزیز، به‌ویژه دانش‌آموزان بی‌گناه را به محضر امام زمان(عج) خانواده‌های معظم شهدا، مردم شریف میناب و ملت بزرگ ایران تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای شهدای این فاجعه علو درجات، برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

بی‌تردید چنین جنایتی بی‌پاسخ نخواهد ماند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تحت فرماندهی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) در اوج آمادگی، هوشیاری و اقتدار قرار دارند و در چارچوب منافع ملی و با دقت و صلابت، پاسخ کوبنده و متناسبی به عاملان و آمران این جنایت خواهند داد. امنیت و کرامت ملت ایران خط قرمز ماست و هیچ تجاوزی بدون هزینه نخواهد بود.

دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و بین‌المللی، پیگیری این جنایت را در مجامع جهانی با جدیت دنبال خواهد کرد و از جامعه جهانی انتظار دارد با محکومیت صریح این اقدام، در برابر استمرار این رفتارهای تجاوزکارانه سکوت نکند.

خون پاک این کودکان و شهروندان مظلوم، عزم ملت ایران را در دفاع از عزت و استقلال میهن خود استوارتر از همیشه خواهد ساخت.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور»