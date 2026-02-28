در تماس تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه مطرح شد:

تاکید عراقچی بر حق ذاتی ایران برای دفاع از کشور

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با وزیر ارتباطات روسیه بر حق ذاتی ایران برای دفاع از کشور تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،‌ متعاقب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه بعد از ظهر امروز در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، ضمن تشریح آخرین وضعیت، بر اهمیت اقدام قاطع جامعه جهانی به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد، برای توقف اقدامات تجاوزکارانه و پاسخگو کردن جنایتکاران تاکید کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به حملات صورت گرفته علیه شهرهای مختلف ایران، از جمله حمله موشکی امروز صبح به مدرسه‌ای در میناب که موجب شهید شدن حداقل ۵۱ دختربچه معصوم شد، این تجاوز نظامی را نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل متحد و جنایتی آشکار علیه صلح و امنیت بین‌المللی دانست و بر حق ذاتی ایران برای دفاع از کشور با تمام توان تاکید کرد.

وزیر امور خارجه روسیه ضمن محکوم کردن حملات تجاوزکارانه علیه ایران، از برگزاری فوری جلسه شورای امنیت برای رسیدگی به این وضعیت حمایت کرد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل