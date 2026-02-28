رادار آمریکایی fp132 با برد ۵هزار کیلومتر به طور کامل منهدم شد

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، شروع عملیات وعده صادق ۴ در پاسخ به تجاوز آمریکا و اسرائیل به حریم ایران موج شدیدی از فرارها را در پی داشت. کلیه ناوها و شناورهای آمریکایی از خلیج فارس، دریای عمان و شمال اقیانوس هند به جنوب شرقی اقیانوس هند و همچنین صهیونیست‌ها از سرزمین‌های اشغالی به قبرس و جنوب ایرلند فرار کردند.

یادآورد می‌شود رادار آمریکایی fp132 با برد ۵ هزار کیلومتر مستقر در قطر با تجهیزات منحصر به فرد که برای ردیابی موشک‌های بالستیک فعالیت می‌کرد، به طور کامل منهدم شد.

همچنین تعدادی از موشکهای امریکا و اسرائیل در مناطق صحرایی و شهری عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس، بعد از ناتوانی در رسیدن به اهداف خود، سقوط کرده اند.

لازم به ذکر است در حملات موشکی به پایگاههای آمریکایی تاکنون حداقل ۲۰۰ نظامی کشته و مجروح شده اند.

