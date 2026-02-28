رادار آمریکایی fp132 با برد ۵هزار کیلومتر به طور کامل منهدم شد
رادار آمریکایی fp132 با برد ۵ هزار کیلومتر مستقر در قطر با تجهیزات منحصر به فرد که برای ردیابی موشکهای بالستیک فعالیت میکرد، به طور کامل منهدم شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، شروع عملیات وعده صادق ۴ در پاسخ به تجاوز آمریکا و اسرائیل به حریم ایران موج شدیدی از فرارها را در پی داشت. کلیه ناوها و شناورهای آمریکایی از خلیج فارس، دریای عمان و شمال اقیانوس هند به جنوب شرقی اقیانوس هند و همچنین صهیونیستها از سرزمینهای اشغالی به قبرس و جنوب ایرلند فرار کردند.
همچنین تعدادی از موشکهای امریکا و اسرائیل در مناطق صحرایی و شهری عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس، بعد از ناتوانی در رسیدن به اهداف خود، سقوط کرده اند.
لازم به ذکر است در حملات موشکی به پایگاههای آمریکایی تاکنون حداقل ۲۰۰ نظامی کشته و مجروح شده اند.