عارف خبر داد:
آغاز به کار کارگروههای دولت در شرایط جنگ
معاون اول رئیس جمهوری از آغاز بکار کارگروههای دولت در شرایط جنگ خبر داد.
به گزارش ایلنا،محمدرضا عارف با تاکید بر اینکه همه چیز تحت کنترل دولت است، گفت: هیات دولت از مدتها پیش، حمله مجدد رژیم صهیونیستی و آمریکا را پیشبینی کرده و برای این شرایط کارگروههایی در نظرگرفته شده بود که این کارگروهها به محض حمله کارشان خود را مجدد آغاز کردند.
وی ادامه داد: وظایف دولت به برخی از وزرا واگذار شده است و استانداران با اختیارات کامل که ازسوی دولت به آنان تفویض شده، مشغول خدمت هستند.
عارف با بیان اینکه دولت اقدامات لازم برای تامین کالاهای اساسی و مایحتاج زندگی را انجام داده است، گفت:مردم هیچ نوع نگرانی بابت تامین مایحتاج و سوخت را نداشته باشند و دستگاههای اجرایی متناسب با ماموریتهای محوله، نسبت به تامین نیازهای مردم اقدام خواهند کرد.
عارف، همچنین از صبح امروز در تماس با وزرا و مسئولان مربوطه، مصوبات دوره جنگ را به آنها ابلاغ کرد.