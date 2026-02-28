به گزارش ایلنا،محمدرضا عارف با تاکید بر اینکه همه چیز تحت کنترل دولت است، گفت: هیات دولت از مدت‌ها پیش، حمله مجدد رژیم صهیونیستی و آمریکا را پیش‌بینی کرده و برای این شرایط کارگروه‌هایی در نظرگرفته شده بود که این کارگروه‌ها به محض حمله کارشان خود را مجدد آغاز کردند.

وی ادامه داد:‌ وظایف دولت به برخی از وزرا واگذار شده است و استانداران با اختیارات کامل که ازسوی دولت به آنان تفویض شده، مشغول خدمت هستند.

عارف با بیان اینکه دولت اقدامات لازم برای تامین کالاهای اساسی و مایحتاج زندگی را انجام داده است، گفت:‌مردم هیچ نوع نگرانی بابت تامین مایحتاج و سوخت را نداشته باشند و دستگاه‌های اجرایی متناسب با ماموریت‌های محوله، نسبت به تامین نیازهای مردم اقدام خواهند کرد.

عارف، همچنین از صبح امروز در تماس با وزرا و مسئولان مربوطه، مصوبات دوره جنگ را به آنها ابلاغ کرد.

