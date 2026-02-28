تماس تلفنی وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه ترکیه

وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه ترکیه تلفنی گفت وگو کرد.

به گزارش ایلنا، در ادامه رایزنی‌های وزارت امور خارجه با کشورهای مختلف متغاقب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، ضمن تشریح جنایات ارتکابی توسط متجاوزین آمریکایی و صهیونیستی از جمله حمله صبح امروز به دبستان دخترانه‌ای در میناب و کشتار دختران معصوم ایرانی، این تجاوز نظامی را نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل متحد و جنایتی آشکار علیه صلح و امنیت بین‌المللی دانست و بر حق ذاتی ایران برای دفاع از کشور با تمام توان تاکید کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به عزم ایران برای استمرار سیاست حسن همجواری و دوستی با همه کشورهای منطقه، تأکید کرد جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی نه تنها علیه ملت ایران، بلکه علیه کل کشورهای منطقه و مسلمان است و بنابراین بر همه کشورهای مسلمان و منطقه است که به مسئولیت تاریخی خود برای خنثی‌کردن نقشه شوم رژیم صهیونیستی در ناامن‌سازی کشورهای اسلامی عمل کنند.

اخبار مرتبط
