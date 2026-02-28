تماس تلفنی وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه ترکیه

به گزارش ایلنا، در ادامه رایزنی‌های وزارت امور خارجه با کشورهای مختلف متغاقب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، ضمن تشریح جنایات ارتکابی توسط متجاوزین آمریکایی و صهیونیستی از جمله حمله صبح امروز به دبستان دخترانه‌ای در میناب و کشتار دختران معصوم ایرانی، این تجاوز نظامی را نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل متحد و جنایتی آشکار علیه صلح و امنیت بین‌المللی دانست و بر حق ذاتی ایران برای دفاع از کشور با تمام توان تاکید کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به عزم ایران برای استمرار سیاست حسن همجواری و دوستی با همه کشورهای منطقه، تأکید کرد جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی نه تنها علیه ملت ایران، بلکه علیه کل کشورهای منطقه و مسلمان است و بنابراین بر همه کشورهای مسلمان و منطقه است که به مسئولیت تاریخی خود برای خنثی‌کردن نقشه شوم رژیم صهیونیستی در ناامن‌سازی کشورهای اسلامی عمل کنند.

