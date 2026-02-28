به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان با یادآوری تصویری از توییت ترامپ در سال ۲۰۱۲ که نوشته بود«اکنون که محبوبیت باراک اوباما به‌شدت در حال سقوط است، منتظر باشید که او حمله‌ای به لیبی یا ایران انجام دهد. او درمانده است.» نوشت:

جنگِ نتانیاهو و ترامپ علیه ایران کاملاً بی‌دلیل، غیرقانونی و نامشروع است.

ترامپ شعار «اول آمریکا» را به «اول اسرائیل» تبدیل کرده، که در عمل همیشه به معنای «آخر آمریکا» است.

نیروهای مسلح قدرتمند ما برای چنین روزی آماده‌ شده اند و به متجاوزان درسی را که سزاوار آن هستند خواهند آموخت.

