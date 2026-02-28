تماس تلفنی وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه پاکستان

به گزارش ایلنا، در ادامه رایزنی‌های وزارت امور خارجه با سایر کشورها متعاقب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، سید عباس عراقچی در تماس تلفنی با اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان، ضمن محکوم‌کردن شدید این عمل تجاوزکارانه، این تجاوز نظامی را نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل متحد و جنایتی آشکار علیه صلح و امنیت بین‌المللی دانست و تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران بر اساس حق ذاتی دفاع مشروع از همه توانمندی دفاعی و نظامی خود برای دفاع از کیان ایران استفاده خواهد کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به عزم ایران برای استمرار سیاست حسن همجواری و دوستی با همه کشورهای منطقه، تأکید کرد جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی نه تنها علیه ملت ایران بلکه علیه کل کشورهای منطقه و مسلمان است و بنابراین بر همه ملت‌ها و دولت‌های مسلمان و منطقه است که به مسئولیت تاریخی خود برای خنثی‌کردن نقشه شوم رژیم صهیونیستی در ناامن‌سازی منطقه عمل کنند.

وزیر امور خارجه پاکستان ضمن محکوم کردن قاطع این حملات، خواستار توقف فوری اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران شد.

انتهای پیام/