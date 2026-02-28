پیام سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه ایکس درباره اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با به اشتراک گذاشتن فیلمی کوتاه از هدف قرار گرفتن یک مدرسه در میناب که موجب کشته شدن دهها دانش آموز شد، نوشت:

آمریکا و اسرائیل با هدف قرار دادن بی‌هدف شهرهای ایران، اقدام تجاوزکارانه و بی‌اساسی را علیه ایران آغاز کردند. تنها در یک مورد، آنها یک مدرسه ابتدایی در میناب استان هرمزگان را هدف قرار دادند و ده‌ها دختر جوان بی‌گناه را کشنه و مجروح کردند.

این یک جنایت آشکار است. جهان باید در برابر این بی‌عدالتی بزرگ بایستد. شورای امنیت سازمان ملل متحد باید اکنون در راستای انجام مسئولیت اصلی خود طبق منشور، اقدام کند.

