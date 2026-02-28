به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی با اشاره به آغاز حملات رژیم خبیث صهیونیستی و آمریکا در نقاط مختلف تهران و کشور، گفت: آنها باز هم شرارت کرده و ناجوانمردانه عمل کردند و مراکز آموزشی و مدارس را هدف قرار دادند که نقشی در موضوعات نظامی نداشتند اما با اقدام شرارت آمیز مواجه شدند که برگرفته از رویکرد خبیثانه و شرورانه آمریکایی ها است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه آمریکایی ها باز هم حین مذاکره و با رویکردی مبتنی بر شرارت و جنایت علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کردند، خطاب به مردم گفت: از مردم می خواهم آرامش خود را حفظ کنند و با مراکز نظامی و امنیتی همراهی داشته باشند؛ از مراجعه به مکان هایی که مورد حمله قرار گرفته اند پرهیز کرده و به نیروهای نظامی کشور اعتماد کامل داشته باشند و بدانند که قطعا دشمن پاسخ پشیمان کننده را دریافت می کند.

وی در ادامه از مردم خواست از انتشار شایعات جلوگیری کرده و اخبار را از مراجع رسمی و صداوسیما دریافت کنند تا توطئه رسانه ای دشمن نیز خنثی شود.

عزیزی همچنین خطاب به سران جنایتکار آمریکا و صهیونیست گفت: پا در مسیر بی بازگشتی گذاشته اید و مطمئن باشید این ملت شجاع و نیروهای مسلح جان برکف و آماده همانطور که از ابتدای حملات شاهد بودید، به پاسخ های قاطع و کوبنده خود ادامه می دهند؛ اینها همان ملتی هستند که جنگ ۱۲ روزه را به مرحله ای رساندند که شما تمنای آتش بس کردید.

وی ادامه داد: آمریکا و دشمنان ملت ایران بدانند که ملت و قوای مسلح ایران پای کشور عزیز خود ایستاده و بی شک همه ما در این مسیر ثابت قدم هستیم. آنچه ما به آن نیاز داریم هماهنگی با مسئولان است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان از بازگشت اعضای این کمیسیون به پایتخت جهت برگزاری جلسات فوق العاده خبر داد و گفت: نتیجه این جلسات به زودی اعلام می شود.

