عزیزی:

جلسات فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی در رابطه با حملات علیه ایران به زودی برگزار خواهد کرد

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به آمادگی کامل نیروهای مسلح و هوشیاری ملت ایران گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی به‌زودی جلسات فوق‌العاده خود در رابطه با حملات علیه ایران برگزار خواهد کرد و نتیجه آن اعلام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی  با اشاره به آغاز حملات رژیم خبیث صهیونیستی و آمریکا در نقاط مختلف تهران و کشور، گفت: آنها باز هم شرارت کرده و ناجوانمردانه عمل کردند و مراکز آموزشی و مدارس را هدف قرار دادند که نقشی در موضوعات نظامی نداشتند اما با اقدام شرارت آمیز مواجه شدند که برگرفته از رویکرد خبیثانه و شرورانه آمریکایی ها است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه آمریکایی ها باز هم حین مذاکره و با رویکردی مبتنی بر شرارت و جنایت علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کردند، خطاب به مردم گفت: از مردم می خواهم آرامش خود را حفظ کنند و با مراکز نظامی و امنیتی همراهی داشته باشند؛ از مراجعه به مکان هایی که مورد حمله قرار گرفته اند پرهیز کرده و به نیروهای نظامی کشور اعتماد کامل داشته باشند و بدانند که قطعا دشمن پاسخ پشیمان کننده را دریافت می کند.

وی در ادامه از مردم خواست از انتشار شایعات جلوگیری کرده و اخبار را از مراجع رسمی و صداوسیما دریافت کنند تا توطئه رسانه ای دشمن نیز خنثی شود.

عزیزی همچنین خطاب به سران جنایتکار آمریکا و صهیونیست گفت: پا در مسیر بی بازگشتی گذاشته اید و مطمئن باشید این ملت شجاع و نیروهای مسلح جان برکف و آماده همانطور که از ابتدای حملات شاهد بودید، به پاسخ های قاطع و کوبنده خود ادامه می دهند؛ اینها همان ملتی هستند که جنگ ۱۲ روزه را به مرحله ای رساندند که شما تمنای آتش بس کردید.

وی ادامه داد: آمریکا و دشمنان ملت ایران بدانند که ملت و قوای مسلح ایران پای کشور عزیز خود ایستاده و بی شک همه ما در این مسیر ثابت قدم هستیم. آنچه ما به آن نیاز داریم هماهنگی با مسئولان است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان از بازگشت اعضای این کمیسیون به پایتخت جهت برگزاری جلسات فوق العاده خبر داد و گفت: نتیجه این جلسات به زودی اعلام می شود.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
