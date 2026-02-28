با هرگونه همکاری با دشمن در شرایط جنگی، برخورد خواهد شد

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به استمرار تجاوز رژیم امریکا و رژیم صهیونیستی و با عنایت به ترفند دشمن برای بهره‌گیری از مزدوران برای پیشبرد اهداف متجاوزانه خود، از مردم شریف درخواست می‌شود هرگونه تحرک مشکوک از جمله اقدام‌های جاسوسی و یا گرا دادن به دشمن را سریعا به شماره‌های ۱۱۰ نیروی انتظامی، ۱۱۳ وزارت اطلاعات و ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه اطلاع دهند.

بدیهی است نیرو‌های امنیتی و قوه قضائیه با هرگونه تحرک و همکاری با دشمن در شرایط جنگی، با شدیدترین وجه برخورد خواهند کرد.