شورای عالی امنیت ملی:

با هرگونه همکاری با دشمن در شرایط جنگی، برخورد خواهد شد

شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد: نیرو‌های امنیتی و قوه قضائیه با هرگونه تحرک و همکاری با دشمن در شرایط جنگی، با شدیدترین وجه برخورد خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، شورای عالی امنیت ملی اطلاعیه شماره ۲ را منتشر کرد.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به استمرار تجاوز رژیم امریکا و رژیم صهیونیستی و با عنایت به ترفند دشمن برای بهره‌گیری از مزدوران برای پیشبرد اهداف متجاوزانه خود، از مردم شریف درخواست می‌شود هرگونه تحرک مشکوک از جمله اقدام‌های جاسوسی و یا گرا دادن به دشمن را سریعا به شماره‌های ۱۱۰ نیروی انتظامی، ۱۱۳ وزارت اطلاعات و ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه  اطلاع دهند.

بدیهی است نیرو‌های امنیتی و قوه قضائیه با هرگونه تحرک و همکاری با دشمن در شرایط جنگی، با شدیدترین وجه برخورد خواهند کرد.

