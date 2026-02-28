خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هاشمی نخل در گفت‌وگو با ایلنا:

در شهرستان میناب ۵۳ نفر شهید و ۶۰ نفر زخمی شدند

کد خبر : 1757020
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده میناب از شهادت ۵۳ نفر این شهرستان خبر داد.

سید عبدالکریم هاشمی نخل در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به شهرستان میناب استان هرمزگان گفت: صبح امروز به یک مدرسه ابتدایی سه طبقه که در مجاورت یک مرکز اداری نظامی است و هیچ چیزی در آنجا قرار نداشته است و در داخل شهر قرار دارد، حمله شد. متاسفانه در اولین ساعات حمله ۳ الی ۴ موشک به آنجا می‌زنند که یک موشک به مدرسه برخورد می‌کند.

نماینده میناب ادامه داد: تا الان آخرین اخباری که ما داریم تعداد ۵۲ الی ۵۳ شهید داشتیم و تعداد زخمی‌ها حدود ۶۰ نفر اعلام شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل