هاشمی نخل در گفتوگو با ایلنا:
در شهرستان میناب ۵۳ نفر شهید و ۶۰ نفر زخمی شدند
نماینده میناب از شهادت ۵۳ نفر این شهرستان خبر داد.
سید عبدالکریم هاشمی نخل در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به شهرستان میناب استان هرمزگان گفت: صبح امروز به یک مدرسه ابتدایی سه طبقه که در مجاورت یک مرکز اداری نظامی است و هیچ چیزی در آنجا قرار نداشته است و در داخل شهر قرار دارد، حمله شد. متاسفانه در اولین ساعات حمله ۳ الی ۴ موشک به آنجا میزنند که یک موشک به مدرسه برخورد میکند.
نماینده میناب ادامه داد: تا الان آخرین اخباری که ما داریم تعداد ۵۲ الی ۵۳ شهید داشتیم و تعداد زخمیها حدود ۶۰ نفر اعلام شده است.