در شهرستان میناب ۵۳ نفر شهید و ۶۰ نفر زخمی شدند

سید عبدالکریم هاشمی نخل در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به شهرستان میناب استان هرمزگان گفت: صبح امروز به یک مدرسه ابتدایی سه طبقه که در مجاورت یک مرکز اداری نظامی است و هیچ چیزی در آنجا قرار نداشته است و در داخل شهر قرار دارد، حمله شد. متاسفانه در اولین ساعات حمله ۳ الی ۴ موشک به آنجا می‌زنند که یک موشک به مدرسه برخورد می‌کند.

نماینده میناب ادامه داد: تا الان آخرین اخباری که ما داریم تعداد ۵۲ الی ۵۳ شهید داشتیم و تعداد زخمی‌ها حدود ۶۰ نفر اعلام شده است.

