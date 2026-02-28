اعلام وضعیت قرمز از سوی سازمان پدافندغیرعامل کشور به دستگاههای اجرایی
سازمان پدافند غیرعامل کشور با توجه به شرایط جنگی، به تمام دستگاههای اجرایی، اعلام وضعیت قرمز کرد.
به گزارش ایلنا، سازمان پدافند غیرعامل کشور در پی حمله تجاوزکارانه استکبار جهانی پیش از ظهر امروز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ به دستگاههای اجرایی کشور وضعیت قرمز اعلام کرد.
این اعلام وضعیت بر اساس دستورالعمل آماده باش دستگاههای اجرایی در برابر حملات نظامی دشمن مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل صورت گرفته است.
براساس نظام جامع عملیاتی پدافند غیرعامل کشور، وضعیت قرمز در زمانی صادر میشود که وقوع تهدید قطعی یا درحال وقوع است و پیامدهای تهدید گسترده و فراگیر شده و طرحهای عملیات پاسخ و مقابله اجرا میشوند.