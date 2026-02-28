خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام وضعیت قرمز از سوی سازمان پدافندغیرعامل کشور به دستگاه‌های اجرایی

اعلام وضعیت قرمز از سوی سازمان پدافندغیرعامل کشور به دستگاه‌های اجرایی
کد خبر : 1757019
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان پدافند غیرعامل کشور با توجه به شرایط جنگی، به تمام دستگاه‌های اجرایی، اعلام وضعیت قرمز کرد.

به گزارش ایلنا، سازمان پدافند غیرعامل کشور در پی حمله تجاوزکارانه استکبار جهانی پیش از ظهر امروز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ به دستگاه‌های اجرایی کشور وضعیت قرمز اعلام کرد.

این اعلام وضعیت بر اساس دستورالعمل آماده باش دستگاه‌های اجرایی در برابر حملات نظامی دشمن مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل صورت گرفته است.

براساس نظام جامع عملیاتی پدافند غیرعامل کشور، وضعیت قرمز در زمانی صادر می‌شود که وقوع تهدید قطعی یا درحال وقوع است و پیامدهای تهدید گسترده و فراگیر شده و طرح‌های عملیات پاسخ و مقابله اجرا می‌شوند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل