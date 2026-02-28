عملیات آفندی پهپادی گسترده ارتش علیه منافع رژیم صهیونیستی

عملیات آفندی پهپادی گسترده ارتش علیه منافع رژیم صهیونیستی
ارتش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فرزندان ملت ایران در ارتش جمهوری اسلامی ایران نخستین عملیات آفندی پهپادی گسترده خود را از سراسر ایران اسلامی با شلیک ده‌ها فروند پهپاد علیه اهداف مشخص در سرزمین‌های اشغالی و کلیه منافع رژیم صهیونیستی انجام داد.

به گزارش ایلنا، متن کامل اطلاعیه شماره یک ارتش به شرح زیر است:

«فرزندان ملت ایران در ارتش جمهوری اسلامی ایران نخستین عملیات آفندی پهپادی گسترده خود را از سراسر ایران اسلامی با شلیک ده‌ها فروند پهپاد علیه اهداف مشخص در سرزمین‌های اشغالی و کلیه منافع رژیم صهیونیستی انجام داد.

این حملات تا تنبیه کامل دشمنان متجاوز استمرار خواهد داشت.»
 

