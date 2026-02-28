با سازمان ملل در ارتباط هستیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقائی درباره آخرین اقدامات وزارت خارجه پس از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان گفت:رژیم صهیونیستی و آمریکا برای دومین بار در هفت الی هشت ماه اخیر به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران ما تعرض کردند.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: این اقدام بر اساس موازین و قواعد حقوق بین‌الملل یک اقدام جنایتکارانه است، نقض اصل منع اصل توسل به زور در حقوق بین‌الملل است. این اصل مهم‌ترین اصلی است که سازمان ملل متحد بر اساس آن درست شده است. بنابراین تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اعلام جنگ به سازمان ملل و همه هنجارهایی که در طول تمدن بشری است.

وی تاکید کرد:جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد طبق حق ذاتی دفاع مشروع از همه امکانات خودش برای دفاع از کیان ایران استفاده خواهد کرد.

بقایی خاطر نشان کرد:نکته قابل توجه این است که در همین روز نخست به تجاوز به خاک ایران یک مدرسه را مورد حمله قرار دادند. بیست و چهار نفر از دختران خردسال این مرز و بوم از شهرستان میناب استان هرمزگان به شهادت رسیدند و این همان کمک های است که رئیس جمهور آمریکا گفته بود به ملت ایران خواهد کرد، آن هم با بمب و موشک! این اقدام صد در صد محکوم است و جامعه جهانی باید یکصدا علیه اش موضع بگیرند.

سخنگویی وزارت امورخارجه ادامه داد: از همین امروز صبح وزیر امورخارجه با همتایان از کشورهای مختلف به ویژه کشورهای منطقه به صورت تلفنی گفت وگو داشت.با کشورهای همسایه صحبت کردیم. با شورای ملل متحد در تماس هستیم در اولین فرصت به وظیفه خود برای برپایی جلسه و محکومیت این اقدام و اتخاذ تدابیر فوری جهت توقف این جنایت عمل کند.

