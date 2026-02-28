تماس تلفنی وزیر امور خارجه با وزرای امور خارجه کشورهای منطقه

وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای امور خارجه کشورهای منطقه تلفنی گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، متعاقب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با همتایان از کشورهای عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت، بحرین و عراق، ضمن اطلاع‌رسانی درباره تحولات جاری، این تجاوز نظامی را نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل متحد و جنایتی آشکار علیه صلح و امنیت بین‌المللی دانست و تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران بر اساس حق ذاتی دفاع مشروع از همه توانمندی دفاعی و نظامی خود برای دفاع از کیان ایران استفاده خواهد کرد. 

وزیر امور خارجه با اشاره به عزم ایران برای استمرار سیاست حسن همجواری و دوستی با همه کشورهای منطقه، و با اشاره به اصل بنیادین حقوق بین‌الملل در منع هرگونه مشارکت در عمل تجاوزکارانه علیه یک کشور دیگر، مسئولیت همه کشورهای منطقه را برای جلوگیری از سوء استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از امکانات و قلمروی آن‌ها جهت اجرای عملیات تجاوزکارانه علیه ایران یادآور شد و تاکید کرد نیروهای مسلح ایران در اعمال حق ذاتی دفاع از کشورمان وفق حقوق بین‌الملل، مبدا و منبع عملیات‌های تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و نیز هرگونه اقدام در جهت مقابله با عملیات‌های دفاعی ایران را به عنوان اهدافی مشروع تلقی می‌کند. 

عراقچی تصریح کرد: جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی نه تنها علیه ملت ایران بلکه علیه کل کشورهای منطقه است و بنابراین بر همه ملت‌ها و دولت‌های مسلمان و منطقه است که به مسئولیت تاریخی خود برای مقابله با نقشه شوم رژیم صهیونیستی عمل کنند.

