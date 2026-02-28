تماس تلفنی وزیر امور خارجه با وزرای امور خارجه کشورهای منطقه

به گزارش ایلنا، متعاقب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با همتایان از کشورهای عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت، بحرین و عراق، ضمن اطلاع‌رسانی درباره تحولات جاری، این تجاوز نظامی را نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل متحد و جنایتی آشکار علیه صلح و امنیت بین‌المللی دانست و تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران بر اساس حق ذاتی دفاع مشروع از همه توانمندی دفاعی و نظامی خود برای دفاع از کیان ایران استفاده خواهد کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به عزم ایران برای استمرار سیاست حسن همجواری و دوستی با همه کشورهای منطقه، و با اشاره به اصل بنیادین حقوق بین‌الملل در منع هرگونه مشارکت در عمل تجاوزکارانه علیه یک کشور دیگر، مسئولیت همه کشورهای منطقه را برای جلوگیری از سوء استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از امکانات و قلمروی آن‌ها جهت اجرای عملیات تجاوزکارانه علیه ایران یادآور شد و تاکید کرد نیروهای مسلح ایران در اعمال حق ذاتی دفاع از کشورمان وفق حقوق بین‌الملل، مبدا و منبع عملیات‌های تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و نیز هرگونه اقدام در جهت مقابله با عملیات‌های دفاعی ایران را به عنوان اهدافی مشروع تلقی می‌کند.

عراقچی تصریح کرد: جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی نه تنها علیه ملت ایران بلکه علیه کل کشورهای منطقه است و بنابراین بر همه ملت‌ها و دولت‌های مسلمان و منطقه است که به مسئولیت تاریخی خود برای مقابله با نقشه شوم رژیم صهیونیستی عمل کنند.

انتهای پیام/