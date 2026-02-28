خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رادمهر خبر داد:

شهادت ۲۴ دانش آموز شهید مدرسه ابتدایی دخترانه شجره طبیه میناب

کد خبر : 1757009
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار میناب از شهادت ۲۴ دانش آموز شهید و زخمی شد ۴۵ دانش آموز مدرسه شجره طیبه این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رادمهر فرماندار ویژه میناب درباره حمله امروز صبح  رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان گفت: متاسفانه امروز صبح ساعت ۱۱:۲۴ دقیقه در پی حمله صهیونی_ آمریکایی به مدرسه شجره طیبه میناب که ۱۷۰ دانش آموز ابتدایی دختر در آن حضور داشتند، ۲۴ دانش آموز شهید و  ۴۵ دانش آموز این مدرسه زخمی شدند.

فرماندار میناب ادامه داد:در حال آوار برداری از این مدرسه و مرکز درمانی که در کنار این مدرسه وجود دارد هستیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل