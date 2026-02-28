شهادت ۲۴ دانش آموز شهید مدرسه ابتدایی دخترانه شجره طبیه میناب

به گزارش خبرنگار ایلنا، رادمهر فرماندار ویژه میناب درباره حمله امروز صبح رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان گفت: متاسفانه امروز صبح ساعت ۱۱:۲۴ دقیقه در پی حمله صهیونی_ آمریکایی به مدرسه شجره طیبه میناب که ۱۷۰ دانش آموز ابتدایی دختر در آن حضور داشتند، ۲۴ دانش آموز شهید و ۴۵ دانش آموز این مدرسه زخمی شدند.

فرماندار میناب ادامه داد:در حال آوار برداری از این مدرسه و مرکز درمانی که در کنار این مدرسه وجود دارد هستیم.

