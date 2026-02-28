سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح:
پایگاهها و منافع آمریکا اهداف مشروع ایران هستند
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: تمام پایگاهها، منابع و منافع آمریکا در منطقه اهداف مشروع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند.
وی افزود: آمریکا عامل اصلی حمله و تجاوز امروز است و ما رژیم صهیونسیتی به عنوان کمک کننده در این تجاوز به حساب میآوریم.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به خصوص نیروی هوافضای قهرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بلافاصله پس از تجاوز بیشرمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی عملیات مقابله به مثل و هجومی خود را علیه سرزمینهای اشغالی و پایگاههای آمریکا در تمام منطقه آغاز کردند.
وی ادامه داد: ما اعلام کردهایم که همه پایگاههای آمریکا و منابع و منافع آنها در منطقه چه در دریا چه در فضا و چه در زمین به عنوان اهداف مشروع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تلقی میشوند.
سردار شکارچی تاکید کرد: ما مسئول این تجاوز بیشرمانه را آمریکا میدانیم چرا که مجدداً در هنگامه مذاکرات این تجاوز آشکار را مرتکب شد و ما نیز به مراتب قویتر از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به او پاسخ خواهیم داد.
وی افزود: ملت ایران مطمئن باشند حتماً آنها را در این دفاع رو سفید خواهیم کرد و اصلاً جای نگرانی نیست.