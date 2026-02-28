English العربیه
سخنگوی ستاد کل نیرو‌های مسلح:

پایگاه‌ها و منافع آمریکا اهداف مشروع ایران هستند

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح گفت: تمام پایگاه‌ها، منابع و منافع آمریکا در منطقه اهداف مشروع نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند.

به گزارش ایلنا، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح امروز با اشاره به حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: از ملت عزیز و شجاع ایران می‌خواهم که آرامش خود را حفظ کنند چرا که فرزندان قهرمان آنها در نیرو‌های مسلح با آمادگی کامل از کشور و منافع آنها دفاع می‌کنند.

 

وی افزود: آمریکا عامل اصلی حمله و تجاوز امروز است و ما رژیم صهیونسیتی به عنوان کمک کننده در این تجاوز به حساب می‌آوریم.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح تصریح کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به خصوص نیروی هوافضای قهرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بلافاصله پس از تجاوز بی‌شرمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی عملیات مقابله به مثل و هجومی خود را علیه سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آمریکا در تمام منطقه آغاز کردند.

وی ادامه داد: ما اعلام کرده‌ایم که همه پایگاه‌های آمریکا و منابع و منافع آنها در منطقه چه در دریا چه در فضا و چه در زمین به عنوان اهداف مشروع نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شوند.

سردار شکارچی تاکید کرد: ما مسئول این تجاوز بی‌شرمانه را آمریکا می‌دانیم چرا که مجدداً در هنگامه مذاکرات این تجاوز آشکار را مرتکب شد و ما نیز به مراتب قوی‌تر از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به او پاسخ خواهیم داد.

وی افزود: ملت ایران مطمئن باشند حتماً آنها را در این دفاع رو سفید خواهیم کرد و اصلاً جای نگرانی نیست.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
