به گزارش ایلنا، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح امروز با اشاره به حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: از ملت عزیز و شجاع ایران می‌خواهم که آرامش خود را حفظ کنند چرا که فرزندان قهرمان آنها در نیرو‌های مسلح با آمادگی کامل از کشور و منافع آنها دفاع می‌کنند.

وی افزود: آمریکا عامل اصلی حمله و تجاوز امروز است و ما رژیم صهیونسیتی به عنوان کمک کننده در این تجاوز به حساب می‌آوریم.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح تصریح کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به خصوص نیروی هوافضای قهرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بلافاصله پس از تجاوز بی‌شرمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی عملیات مقابله به مثل و هجومی خود را علیه سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آمریکا در تمام منطقه آغاز کردند.

وی ادامه داد: ما اعلام کرده‌ایم که همه پایگاه‌های آمریکا و منابع و منافع آنها در منطقه چه در دریا چه در فضا و چه در زمین به عنوان اهداف مشروع نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شوند.

سردار شکارچی تاکید کرد: ما مسئول این تجاوز بی‌شرمانه را آمریکا می‌دانیم چرا که مجدداً در هنگامه مذاکرات این تجاوز آشکار را مرتکب شد و ما نیز به مراتب قوی‌تر از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به او پاسخ خواهیم داد.

وی افزود: ملت ایران مطمئن باشند حتماً آنها را در این دفاع رو سفید خواهیم کرد و اصلاً جای نگرانی نیست.