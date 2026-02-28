سرلشکر عبداللهی:

عملیات علیه منافع دشمن تا شکست قطعی آن‌ها ادامه دارد

عملیات علیه منافع دشمن تا شکست قطعی آن‌ها ادامه دارد
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) گفت: عملیات موشکی علیه منافع دشمنان تا شکست قطعی آن‌ها ادامه می‌یابد.

به گزارش ایلنا، سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونی به کشورمان، اظهار داشت: همان‌طور که اعلام کرده بودیم، در پاسخ به تجاوز بی‌شرمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی، سراسر سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آمریکای جنایتکار در منطقه، زیر ضربات کوبنده موشک‌های ایرانی قرار گرفت و این عملیات، بی‌وقفه تا شکست قطعی دشمن، تداوم خواهد یافت.

 

سرلشکر عبداللهی ادامه داد: با توجه به تجاوز ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی، ضمن هدف قراردادن سرزمین‌های اشغالی، همه پایگاه‌ها، منابع و منافع آمریکایی در کل منطقه، برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هدف مشروع تلقی می‌گردد.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) با تأکید بر لزوم حفظ آرامش ملت قهرمان و شجاع ایران اسلامی، گفت: نیروهای مسلح از کشور، ملت و منافع ملی قاطعانه و باصلابت دفاع خواهند کرد.

اخبار مرتبط
