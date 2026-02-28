سرلشکر عبداللهی ادامه داد: با توجه به تجاوز ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی، ضمن هدف قراردادن سرزمین‌های اشغالی، همه پایگاه‌ها، منابع و منافع آمریکایی در کل منطقه، برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هدف مشروع تلقی می‌گردد.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) با تأکید بر لزوم حفظ آرامش ملت قهرمان و شجاع ایران اسلامی، گفت: نیروهای مسلح از کشور، ملت و منافع ملی قاطعانه و باصلابت دفاع خواهند کرد.