بقایی:
استفاده از خاک کشورهای همسایه برای حمله به ایران مصداق همدستی در تجاوز به جمهوری اسلامی ایران است/نیروهای مسلح ایران با قاطعیت از کشور دفاع خواهند کرد
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: ما دوستی خود را با کشورهای منطقه ثابت کردهایم و به اوج رساندهایم و استفاده از خاک کشورها برای حمله به ایران را مصداق همدستی در جنایت تجاوز است جمهوری اسلامی ایران در دفاع مشروع از خود، چارهای جز هدف قرار دادن منشأ و مبدأ تجاوز ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیلی بقائی با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران گفت: این حمله برای دومین بار در هشت ماه اخیر انجام شده، آن را به عنوان یک جنایت آشکار و مغایر با اصول حقوق بینالملل دانست.این اقدام در دهمین روز ماه مبارک رمضان و در آستانه نوروز باستانی صورت گرفته و هیچ توجیهی ندارد.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با تاکید بر این که این تجاوز نه تنها بر خلاف بنیادیترین اصول منشور سازمان ملل است، بلکه باید از سوی جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی، از جمله شورای امنیت سازمان ملل، محکوم شود، بیان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت از کشور دفاع خواهند کرد و این نبرد میهنی است که بر ما تحمیل شده است. این اقدام میتواند آغاز پایان نهادها و هنجارهای بینالمللی باشد و باید نگرانی تمامی کشورها را به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، عنوان کرد: رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده بود هدف از این حملات دفاع از ملت آمریکا است. این ادعا را دروغی آشکار است و جمهوری اسلامی ایران همواره بر استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای تأکید داشته و هیچگاه آغازگر جنگ نبوده است.
بقائی خاطر نشان کرد: این تجاوز نظامی یادآور زخمهای گذشته است، از جمله کودتای ۱۳۳۲ و سایر جنایات علیه ملت ما.این حملات نه تنها غیرقانونی هستند، بلکه باید با واکنش جدی جامعه جهانی مواجه شوند.جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هرگونه همکاری کشورهای منطقه با متجاوزان هشدار میدهد و هر نقطهای که مورد سوءاستفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تعرض به ایران قرار گیرد، طبق حقوق بینالملل و اصل دفاع مشروع، هدف مشروع تلقی خواهد شد.
وی افزود: جامعه جهانی، کشورهای منطقه و مردم ما شاهد بودند که جمهوری اسلامی ایران با جدیت کامل وارد یک روند دیپلماتیک شد. کشورهای منطقه که نگران تبعات ماجراجویی آمریکا بودند، از ما خواستند وارد عمل شویم و ما نیز پاسخ مثبت دادیم. این روند دیپلماتیک، «اتمام حجتی» برای همه بود تا مشخص شود ایران برای جلوگیری از تشدید تنش، از تمام توان خود استفاده کرده است. از همان ساعات اولیه بامداد امروز، رایزنیهای تلفنی وزیر امور خارجه با مقامات منطقهای و بینالمللی آغاز شده است. بقائی هدف از این تحرکات را «نشان دادن حقانیت ایران» و «فریاد رسای ملت ایران» در این برهه حساس تاریخی عنوان کرد.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تاکید کرد: ما دوستی خود را با کشورهای منطقه ثابت کردهایم و به اوج رساندهایم. به همین دلیل نیز بسیاری از کشورهای منطقه تلاش کردند آمریکا را از اقدام ماجراجویانه بازدارند. اما طبق حقوق بینالملل و اصل حسن همجواری، هیچ کشوری مجاز نیست قلمرو خود را برای تجاوز نظامی علیه ایران در اختیار طرف دیگری قرار دهد. هر نقطهای که پادگانها یا تأسیسات نظامی آن برای تعرض به ایران یا مقابله با عملیات دفاعی ما مورد استفاده قرار گیرد، قاعدتاً طبق اصل دفاع مشروع، هدف مشروع خواهد بود. استفاده از خاک کشورها برای حمله به ایران را مصداق همدستی در جنایت تجاوز است جمهوری اسلامی ایران در دفاع مشروع از خود، چارهای جز هدف قرار دادن منشأ و مبدأ تجاوز ندارد.
وی با تأکید بر اینکه ملت ایران هیچ دشمنی با مردم آمریکا ندارد، گفت:ایرانیان مردمانی صلحطلب و صلحدوست هستند، اما در دفاع از عزت، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود، ثابتقدم و مصمم هستند و جانانه عمل میکنند.شروعکننده این جنگ ایران نبوده است.