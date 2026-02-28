«مقابله با تجاوز ارتش جنایتکار آمریکا و رژیم کودک کش صهیونیستی به مددالهی با انجام نخستین مرحله از عملیات وعده صادق ۴، با حملات فراگیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به اهداف منطقه‌ای دشمن متجاوز آغاز گردید.

موشک‌ها و پهپادهای سپاه پاسداران مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش آمریکا در بحرین و سایر پایگاه های آمریکا در کشورهای قطر و امارات و همچنین مراکز نظامی و امنیتی در قلب سرزمین‌های اشغالی را مورد هدف سخت قرار دادند.

حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تداوم دارد و اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

و مَا النصر اِلا مِن عنداللهِ العزیزِ الحَکیم»