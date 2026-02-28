اطلاعیه شماره ۲ سپاه
مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین مورد هدف موشکها و پهپادهای سپاه قرار گرفت
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اعلام آغاز عملیات وعده صادق ۴ در پاسخ به تجاوز آمریکایی - صهیونستی به خاک ایران تصریح کرد: موشکها و پهپادهای سپاه پاسداران مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش آمریکا در بحرین و سایر پایگاه های آمریکا در کشورهای قطر و امارات و همچنین مراکز نظامی و امنیتی در قلب سرزمینهای اشغالی را مورد هدف سخت قرار دادند.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شماره ۲ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی آغاز عملیات وعده صادق ۴ در پاسخ به تجاوز آمریکایی - صهیونستی آمده است:
«مقابله با تجاوز ارتش جنایتکار آمریکا و رژیم کودک کش صهیونیستی به مددالهی با انجام نخستین مرحله از عملیات وعده صادق ۴، با حملات فراگیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به اهداف منطقهای دشمن متجاوز آغاز گردید.
موشکها و پهپادهای سپاه پاسداران مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش آمریکا در بحرین و سایر پایگاه های آمریکا در کشورهای قطر و امارات و همچنین مراکز نظامی و امنیتی در قلب سرزمینهای اشغالی را مورد هدف سخت قرار دادند.
حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تداوم دارد و اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
و مَا النصر اِلا مِن عنداللهِ العزیزِ الحَکیم»