به گزارش ایلنا، فواد حسین وزیر امور خارجه عراق لحظاتی پیش از دریافت یک تماس از همتای ایرانی و گفت‌وگو با وی درباره آخرین تحولات نظامی در منطقه خبر داد.

خبرگزاری رسمی عراق (واع)، با انتشار این خبر به نقل از وزارت خارجه عراق نوشت:وزیر امور خارجه ایران به همتای عراقی خود اطلاع داد که تهران به دفاع از خود ادامه خواهد داد.

