به گزراش خبرنگار ایلنا، سردار شکارچی درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به همراه ایالات متحده به کشورمان گفت: مردم نگران این تجاوز بی شرمانه اسرائیل و آمریکا نباشند. هم آمریکا و هم اسرائیل هر دو این عملیات را بر علیه ما انجام دادندف یعنی تجاوز کردند آن هم درحالی که باز در حال مذاکره بودیمهمان‌گونه که نیروهای مسلح و سپاه پاسداران وعده کردند بلافاصله عکس‌العمل نشان دادند، هم پایگاه های آمریکا را و هم هر جایی که در خدمت ارتش صهیونیستی بود و تمام سرزمین های اشغالی را زیر موشک باران خودشان قرار دادند.

سخنگوی نیروهای مسلح کشورمان تاکید کرد:همان طور که به مردم وعده کردیم انشاالله درسی به اسرائیل جنایتکار و آمریکای متجاوز خواهیم داد که در تاریخ خودشان تجربه نکردند. مردم نگران نباشند گوش به شایعات ندهند اخبار رسمی را از رسانه ملی بگیرند و آرامش خودشان را حفظ کنند و بسپارند به فرزندان شجاع خودشان در نیروهای مسلح؛ الحمدالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و فرماندهی انتظامی و بسیجیان قهرمان پای کار هستند و حتما و حتما درس بزرگی به آمریکا و اسرائیل خواهند کار شروع شده است.

وی خاطر نشان کرد:همین آلان مشکل برای پایگاه رژیم صهیونیستی ایجاد شده است و حول و قوه الهی مجددا سیلی محکم‌تری از گذشته خواهیم نواخت. همان که اعلام کردیم هر پایگاهی که کمک به اسرائیل و آمریکا کنند هدف نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح خواهد بود و به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.

