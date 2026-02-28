English العربیه
سردار شکارچی:

پاسخی به اسرائیل جنایتکار و آمریکای متجاوز خواهیم داد که در تاریخ خودشان تجربه نکرده‌اند

سخنگوی نیروهای مسلح کشورمان تاکید کرد:همان طور که به مردم وعده کردیم انشاالله درسی به اسرائیل جنایتکار و آمریکای متجاوز خواهیم داد که در تاریخ خودشان تجربه نکردند.

به گزراش خبرنگار ایلنا، سردار شکارچی درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به همراه ایالات متحده به کشورمان گفت: مردم نگران این تجاوز بی شرمانه اسرائیل و آمریکا نباشند. هم آمریکا و هم اسرائیل هر دو این عملیات  را بر علیه ما انجام دادندف یعنی تجاوز کردند آن هم درحالی که باز در حال مذاکره بودیمهمان‌گونه  که نیروهای مسلح  و سپاه پاسداران وعده کردند بلافاصله عکس‌العمل نشان دادند، هم پایگاه های آمریکا را و هم هر جایی که در خدمت ارتش صهیونیستی بود و تمام سرزمین های اشغالی را زیر موشک باران خودشان قرار دادند.

وی خاطر نشان کرد:همین آلان مشکل برای پایگاه رژیم صهیونیستی ایجاد شده است و  حول و قوه الهی مجددا سیلی محکم‌تری از گذشته خواهیم نواخت. همان که اعلام کردیم هر پایگاهی که کمک به اسرائیل و آمریکا کنند هدف نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح خواهد بود و به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.

