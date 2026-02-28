اطلاعیه شماره یک شورای عالی امنیت ملی ایران

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی به شرح زیر است:

«ملت رشید ایران صبح امروز رژیم سفاک آمریکا به همراهی رژِم فاسد صهیونیستی عملیات هوایی را علیه مراکزی از کشور انجام دادند. این در حالی بود که این بار نیز حین مذاکرات، این عملیات شرورانه صورت پذیرفت و دشمن تصور می کند ملت نستوه ایران با این اقدامات بزدلانه تسلیم خواسته های حقیرانه آنان می شود. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پاسخ کوبنده به اقدامات شرورانه آنان را آغاز کرده اند و مستمراً مردم عزیز را در جریان قرار خواهیم داد.

لازم است به این نکات توجه شود .

1- با توجه به اطلاعات حاصل شده از این دو رژیم فاسد عملیات آنها در تهران و برخی شهرها ادامه خواهد داشت لذا تا آنجا که ممکن است ضمن حفظ آرامش به مراکز و شهرهای دیگری که برایتان امکان پذیر است سفر نمایید که از گزند شرارت های این دو رژیم در امان بمانید.

2- دولت جمهوری اسلامی ایران تمام نیازهای جامعه را از قبل تدارک دیده است و جای هیپچ نگرانی از تامین مایحتاج عمومی نیست مردم از ازدحام در مراکز خرید پرهیز نمایند چون ممکن است مخاطراتی برای آنان داشته باشد.

3- مدارس و دانشگاه ها تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند بود. 4- بانکها در جهت خدمات خود در خدمت ملت عزیز ایران خواهند بود. 5- ادارات دولتی فعلا به صورت 50% فعالیت خواهند داشت. گزارش های بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/