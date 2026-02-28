از تمام توان برای دفع شرارت دشمن استفاده خواهیم کرد

به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه در بیانیه درباره تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران تاکید کرد:میهن مقدس و عزیزمان، ایران سربلند و تمدن ساز، بار دیگر مورد تجاوز نظامی جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

آمریکا و رژیم صهیونیستی صبح امروز در آستانه نوروز و در دهمین روز از ماه مبارک رمضان، با نقض فاحش تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران، مجموعه ای از اهداف و زیر ساخت‌های دفاعی و اماکن غیر نظامی در شهرهای مختلف کشورمان را مورد حمله قرار دادند.

تجاوز نظامی مجدد آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در شرایطی ارتکاب می‌یابد که ایران و آمریکا در میانه یک روند دیپلماتیک بودند. ما علیرغم اینکه از نیات آمریکا و رژیم صهیونیستی برای انجام یک تجاوز نظامی دیگر اطلاع داشتیم، برای اتمام حجت با نظام بین‌الملل و همه کشورهای جهان بار دیگر وارد مذاکره شدیم تا حقانیت ملت ایران را اثبات کنیم و عدم مشروعیت هرگونه بهانه‌ای برای تجاوزگری را نشان دهیم.

اکنون مردم ایران، سربلند هستند که برای جلوگیری از جنگ، هر آنچه لازم بود انجام دادند. حال، وقت دفاع از میهن و مقابله با تعرض نظامی دشمن است. ما همان طور که برای مذاکره آماده بودیم برای دفاع از کیان ایران نیز از هر زمانی آماده‌تر هستیم. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار پاسخ متجاوزان را خواهند داد.

حملات هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و تجاوز مسلحانه آشکار علیه جمهوری اسلامی ایران است. پاسخ به این تجاوز، حق قانونی و مشروع ایران وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از همه توان و امکانات خود برای مقابله با این تجاوز جنایتکارانه و دفع شرارت دشمن استفاده خواهند کرد.

جمهوری اسلامی ایران وظیفه خطیر سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن سازمان برای اقدام فوری جهت مقابله با نقض صلح و امنیت بین‌المللی به دلیل تجاوز نظامی آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را خاطرنشان کرده و از دبیرکل سازمان ملل، رئیس شورای امنیت و اعضای این شورا می‌خواهد در اسرع وقت به وظیفه خود عمل کنند.

از همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد، به ویژه کشورهای منطقه و اسلامی، اعضای جنبش عدم تعهد و کلیه دولت‌هایی که نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی احساس مسئولیت می‌کنند، انتظار می‌رود ضمن محکوم کردن قاطع این عمل تجاوزکارانه، اقدام عاجل و دسته جمعی برای مقابله با آن که بی‌تردید صلح و امنیت منطقه و جهان را در معرض تهدیدی بی‌سابقه قرار داده است. انجام دهند.

اینک در هنگامه‌ای که آزمون بزرگ تاریخ فرارسیده است، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با الهام از میراث سترگ حماسی این سرزمین و با توکل بر خداوند متعال، با ایمان به وعده نصرت الهی و با تکیه بر قدرت ملی، در دفاع جانانه از میهن عزیزمان تردید نخواهند کرد.

تاریخ گواه است که ایرانیان هرگز در برابر تجاوز بیگانگان سر تسلیم فرود نیاورده‌اند؛ این بار نیز پاسخ ملت ایران، قاطع و تعیین کننده خواهد بود و متجاوزان را از عمل مجرمانه خود پشیمان خواهد ساخت.

