طباطبایی:
ایران استوار و پابرجا خواهد ماند/ جنایتکاران مجازات خواهند شد
کد خبر : 1756981
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری با بیان اینکه صداقتی بیشتر از وعده خداوند نمیتوان متصور شد، گفت: ایران استوار و پابرجا خواهد ماند و جنایتکاران مجازات خواهند شد.
به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
در پیش روی کافران سدّی قرار دادیم و در پشت سرشان سدّی؛ و چشمانشان را پوشاندهایم، برای همین نمیبینند.صداقتی بیشتر از وعده خداوند نمیتوان متصور شد.ایران استوار و پابرجا خواهد ماند و جنایتکاران مجازات خواهند شد.