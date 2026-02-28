اولین موج حملات ایران به سوی سرزمین‌های اشغالی آغاز شد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: اولین موج حملات گسترده موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران به سوی سرزمین های اشغالی آغاز شد.

به گزارش ایلنا،  متن بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«بسم الله قاصم الجبارین

در پاسخ به تجاوز دشمن متخاصم و جنایتکار به جمهوری اسلامی ایران، اولین موج حملات گسترده موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران به سوی سرزمین های اشغالی آغاز شد.

اخبار تکمیلی متعاقبا از درگاه های رسمی اعلام می گردد.»

