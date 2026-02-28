اطلاعیه وزارت کشور در پی تجاوز امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی

به گزارش ایلنا، وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت تجاوز صبح امروز امریکا و رژیم صهیونیستی به پایتخت و چند شهر دیگر کشورمان اطلاعیه ای صادر کرد. در این اطلاعیه امده است:

به استحضار مردم بزرگ ایران اسلامی می رساند، دشمن جنایتکار بار دیگر ضمن نقض تمامی قوانین بین‌المللی و در جریان مذاکرات، بار دیگر وطن عزیزمان را مورد تجاوز قرار داد.

وزارت کشور استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای حفظ نظم و آرامش جامعه و خدمت رسانی به مردم را در دستور کار دارد.

در این راستا، وزیر کشور با صدور دستوری به استانداران سراسر کشور ضمن یادآور شدن دستورالعمل‌های ابلاغی قبل، بر دریافت هرچه سریع‌تر گزارش از وضعیت استان‌ها و بسیج تمامی امکانات برای رسیدگی به نیازهای فوری مردم تاکید کرده است.

همچنین با دستور اسکندر مومنی ستاد مدیریت بحران کشور تشکیل و تاکیدات لازم به تمامی ادارات کل مدیریت بحران استان‌ها و سازمان‌های ذیربط ابلاغ شده است.

وزارت کشور همچنین از مردم خواسته است؛ ضمن حفظ خونسردی و آرامش خود، ترددهای درون شهری و برون شهری را با توجه به شرایط، مدیریت کنند.

اخبار را فقط از منابع رسمی از جمله صداوسیما دنبال کنند و برای جلوگیری از بروز اضطراب عمومی از توجه و دامن زدن به شایعات و اخبار کذب پرهیز کنند.

