احمد انارکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره شرایط جنگی و نگرانی‌های مردم برای معیشت، دولت چه راهکار اقتصادی می‌تواند ارائه دهد، گفت: شرایط بسیار دشواری که پیش آمده است؛ جنگ نابرابر علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است و امیدوارم سایه جنگ هرچه زودتر از کشور برداشته شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروز، با توجه به اتفاقات اخیر، بانک‌ها و به طور کلی دولت توان پاسخگویی محدودتری دارند و آن‌چه که در کشور در حال انجام است، حداقل اقداماتی است که انجام می‌شود و اقداماتی که مربوط به خدمات اورژانسی و تأمین کالاهای اساسی و کارهایی که نیاز لحظه‌ای مردم است، انجام می‌شود.

وی افزود: در عین حال اینکه بیمه‌ها بیایند پرداخت بیمه کارگران و کارمندان را قطع کنند و بگویند بیمه شما پرداخت نشده است و دیر پرداخت شده است، در شرایط فعلی مناسب نیست. بعضا مواردی بود که من به شخصه پیگیری کردم که پاسخ دستگاه این بود که در زمان جنگ ما اقدامی برای این قضیه نداریم که بخواهیم مردم با مشکل مواجه شوند.

انارکی خاطرنشان کرد: امروز به دلیل شرایط جنگی مال مردم در گمرکات مانده است و صادرات و واردات مانده است. بنابراین، بانک‌ها نباید فشار بی‌مورد ایجاد کنند و مردم را تحت فشار قرار دهند.

وی افزود: اگر مجلس جلسه تشکیل دهد، اولین اقدام رسیدگی به افراد متضرر در این مدت خواهد بود. دولت هم خودش اقدام خواهد کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید صبر داشته باشند تا دولت تشکل شود و بسته حمایتی برای مردم تهیه کنند و بخشنامه‌های جدیدی وضع کنند تا مردم بتوانند هزینه‌های خود را پرداخت و بدهی‌هایشان را مدیریت کنند.

وی تاکید کرد: مهم‌ترین نکته این است که مردم امیدوار باشند سایه جنگ هرچه زودتر پایان می‌یابد. تحت هیچ شرایطی اکنون نباید مردم را تحت فشار قرار داد.

انارکی درباره میزان خسارات وارده به کشور در پی تجاوز دشمنان و بازسازی آن‌ها، گفت: قطعاً جنگ خرابی و خسارت‌های زیادی به همراه دارد و خرابی‌های زیادی ایجاد شده است. اولویت اساسی، برقراری صلح پایدار در کشور است.

وی تاکید کرد: اگر صلح پایدار برقرار شود و فعالیت‌ها آغاز شود، با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، می‌توان توان کشور را در بازسازی و ادامه فعالیت‌ها به‌کار گرفت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کشور ما یک فرق با کشورهای اروپایی دارد؛ کشورهای اروپایی متکی به درآمدهای مالیاتی هستند و مانند ما نیستند که کشوری پهناور داشته باشند و تولیدات مختلفی هم داشته باشند.

وی تاکید کرد: باید سایه جنگ از سر کشور برداشته شود؛ بله ما بعد از این اتفاق یک کشور جنگ زده خواهیم شد و این مسیر دشوار است و بازسازی سریع نخواهد بود، اما با استفاده از توان داخلی و ظرفیت‌های موجود کشور که بسیار خوب هستند، می‌توان این چالش را مدیریت کرد و مشتریان خودمان را داشته باشیم.

