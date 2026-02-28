طی هفته جاری بررسی میشود؛
تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم زیر ذرهبین کمیسیون کشاورزی
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در هفته جاری بررسی موضوعات مهمی از جمله تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، اصلاح قانون مدیریت پسماندها را در دستور کار دارد.
به گزارش ایلنا، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای ( 10 و 13 اسفندماه) تشکیل جلسه میدهد همچنین کمیته های تخصصی این کمیسیون نشستهایی را برگزار خواهند کرد..
بر اساس این گزارش، در جلسه روز (شنبه 9 اسفندماه) کمیته منابع طبیعی، امور اراضی و خاک به رفع ابهامات مربوط به گزارش کمیسیون در لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی خواهد پرداخت.
در جلسه روز (یکشنبه 10 اسفندماه)، ابتدا اعضای کمیسیون کشاورزی حاضر در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گزارش خود را در حوزه کشاورزی، آب و محیط زیست ارائه میکنند سپس ادامه بررسی گزارش کمیته محیط زیست در خصوص اصلاح قانون مدیریت پسماندها در دستور کار قرار دارد.
همچنین روز (دوشنبه 11 اسفندماه) کمیته محیط زیست به بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از دستگاههای مسئول در خصوص نحوه فعالیت کارخانههای شورابهید و کانسار خزر با حضور معاونین ذیربط وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت دادگستری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان انرژی اتمی و سازمان پدافند غیرعامل خواهد پرداخت. در ادامه کمیتههای حفظ نباتات و ایمنی غذایی و همچنین کمیته کشاورزی دانشبنیان و فناوریهای نوین تشکیل جلسه میدهند.
در جلسه روز (سهشنبه 12 اسفندماه)، وزیر جهاد کشاورزی به منظور رسیدگی به سؤالات نمایندگان و بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص آخرین وضعیت اجرای آییننامههای ابلاغی هیأت وزیران دعوت شده است. در ادامه این روز نشستی با محوریت تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، بانک کشاورزی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.