گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه با نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماسی تلفنی با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، در مورد تحولات منطقه گفتگو کرد.

​در این گفتگو، وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی از اهتمام قطر و دیگر کشورهای منطقه نسبت به مصالح جمعی و مشترک کشورهای منطقه، طرف قطری را در جریان روند مذاکرات هسته‌ای ایران - آمریکا قرار داد.

در این تماس تلفنی، ​طرفین بر اهمیت ادامه مسیر دیپلماسی برای صیانت از صلح و ثبات منطقه تاکید کردند.

