خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه با نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر

گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه با نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر
کد خبر : 1756877
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماسی تلفنی با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، در مورد تحولات منطقه گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در تماسی تلفنی با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، در مورد تحولات منطقه گفتگو کرد.

​در این گفتگو، وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی از اهتمام قطر و دیگر کشورهای منطقه نسبت به مصالح جمعی و مشترک کشورهای منطقه، طرف قطری را در جریان روند مذاکرات هسته‌ای ایران - آمریکا قرار داد. 

در این تماس تلفنی، ​طرفین بر اهمیت ادامه مسیر دیپلماسی برای صیانت از صلح و ثبات منطقه تاکید کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل