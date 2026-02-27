«وَبَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر درگذشت اصغر خمسه، عکاس هنرمند حوزه‌ی خبر و مطبوعات موجب تاسف و اندوه فراوان شد.

او طی سال‌ها فعالیت حرفه‌ای در این بخش، قاب‌های ماندگاری را به ثبت رساند و سهم بسیاری در جریان‌سازی و انعکاس وقایع و رویدادهای مختلف بر عهده داشت.

درگذشت او را به همکارانش در جامعه‌ رسانه و علی‌الخصوص عکاسان خبری، همچنین همکاران او در خبرگزاری ایرنا و خانواده و دوستان داغدارش تسلیت عرض می‌نمایم.

برای روح مرحوم خمسه آمرزش و علو‌ درجات و برای بازماندگانش صبر و سلامتی آرزو دارم.

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت»