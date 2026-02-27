پیام تسلیت رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت برای درگذشت اصغر خمسه، عکاس خبری

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با صدور پیامی درگذشت اصغر خمسه، عکاس خبری را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا  به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت برای درگذشت مرحوم اصغر خمسه در ادامه آمده است:

«وَبَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر درگذشت اصغر خمسه، عکاس هنرمند حوزه‌ی خبر و مطبوعات موجب تاسف و اندوه فراوان شد.

او طی سال‌ها فعالیت حرفه‌ای در این بخش، قاب‌های ماندگاری را به ثبت رساند و سهم بسیاری در جریان‌سازی و انعکاس وقایع و رویدادهای مختلف بر عهده داشت.

درگذشت او را به همکارانش در جامعه‌ رسانه و علی‌الخصوص عکاسان خبری، همچنین همکاران او در خبرگزاری ایرنا و خانواده و دوستان داغدارش تسلیت عرض می‌نمایم.

برای روح مرحوم خمسه آمرزش و علو‌ درجات و برای بازماندگانش صبر و سلامتی آرزو دارم.

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت»

