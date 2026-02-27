دانشگاه خط مقدم تبیین، رگ حیات و نبض جامعه است نه جای چاقوکشی
امام جمعه مشهد مقدس با بیان اینکه دانشگاه خط مقدم، رگ حیات و نبض جامعه است، گفت: دانشگاه به عنوان یک مکان مقدس جای تبیین، تحلیل و تضارب آرا و نه جای چاقوی چاقو به دستان است.
به گزارش ایلنا، سید احمد علمالهدی در خطبه سیاسی این هفته نماز جمعه مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: امروز مصادف با سالروز رحلت عالم جلیل القدر مرحوم آیت الله عبادی، امام جمعه سابق مشهد است که بیست و یک سال از رحلت ایشان میگذرد، امیدواریم خداوند روح این عالم بزرگوار را با همنشینی با اهل بیت (ع) تنعم بگرداند.
دشمن و عناصر آن اقتصاد را به سمت اغتشاش سوق دادند
وی با اشاره به حوادث اخیری که در دانشگاههای کشور رخ داده است، افزود: حقایقی که این روزها در کشور و جامعه ما اتفاق می افتد در واقع برنامهریزیهای شیطانی است که دو نماینده شیطان یکی شیطان بزرگ و یکی شیطان کوچکتر کنار هم نشستند و این برنامه را ریختند. نخست تهاجم به کشور در جنگ ۱۲ روزه بود و دوم مربوط به بخشی از مشکلاتی است که در کشور به دلیل وجود تحریم ها و ندانم کاری ها در مدیریت بر می گردد؛ در حالیکه مردم گرفتار این مشکلات معیشتی و اقتصادی هستند بعث شده تا اعتراض به سمت اغتشاش سوق پیدا کند.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی ادامه داد: مسأله را به آشوب خیابانی کشاندند که همراه با ترور، کودتا و جنگ افروزی عناصر سرسپرده این شیاطین بود و متاسفانه قصه را امروز به دانشگاه نقطه مقدس رشد و فناوری کشور کشاندند؛ این وضعیت دشمن است، اکنون دشمن از دشمنی خود دست برنمیدارد و هرچه شکست بخورد بر دشمنی او افزوده میشود.
هر توطئه دشمن تاکنون خاک و خاکستر شده است
وی گفت: هر توطئه و نفاقی در طی سالهای پیروزی انقلاب خاک و خاکستر و باعث شکست دشمنی شد که به عنوان قویترین قدرت دنیا در چشم و بینش دنیا به ذلیل ترین نقطه رسید؛ این نتیجه دشمنی او با ماست این طبیعی است وقتی او با این شکست های فاحش روبرو میشود، دشمنیاش با ما بیشتر می شود. بنابراین این موضوع باعث شد که دشمنی خود را به دانشگاه کشاندند.
آیتالله علمالهدی عنوان کرد: دانشگاه در حقیقت کانون علم، رشد و خط مقدم آگاهی هر جامعه است، دشمن فکر می کند که اگر فتنه به داخل دانشگاه کشیده شد، نبض و حیات جامعه را به دست خواهند گرفت و میتوانند ضربه های مهلکی به ما بزنند و میتوانند نقشه براندازی را از دانشگاه شکل بدهند.
دانشگاه جای قلم و تضارب آراء و نه چاقو است
وی با بیان اینکه مردم چه توقعی از دانشجو و دانشگاه دارند، تصریح کرد: دانشگاه جای قلم، سخن و تضارب افکار و آرا است در دانشگاه بحث کردن و حرف زدن وحشتی نیست، لازمه رشد و پویایی در دانشگاه تضارب آراست اما در سایه قلم علم، تبیین و تحلیل و نه در سایه چاقو ی چاقو به دستان. اگر بنا شد جای تبیین و تحلیل علمی مبدل به همصدایی با دشمن قسم خورده آمریکا و اسراییل شد، دیگر نمیتوان به آن دانشجو گفت که این بخوا هد به جای قلم چاقو در دانشگاه به دست بگیرد و انسان بکشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: البته خوشبختانه عزیزان روشنبین و متدین ما در دانشگاه که اکثر جامعه دانشگاهی ما را تشکیل میدهند، در اینروزها ثابت کردند که نظام دانشگاه و جامعه دانشگاهی یک جامعه مهذب در مقابل هر فتنه و توطئه دشمن، در صف مقدم مقابله با دشمن هستند .
وی بیان کرد: البته این که یک عده افراد برای دشمن مزدوری کنند، یک اقلیت بسیار ناچیزی در محیط دانشگاه هستند که یک عده جوان تازه به دانشگاه راه پیدا کرده را گول بزنند و دنبال سر خود راه بندازند،اینها افرادی هستند که بعداً آگاه و پشیمان می شوند اما بخش عمده جامعه دانشگاهی را دانشجویان متدین، انقلابی، فداکار و رزمنده با دشمن تشکیل میدهند، چه اساتید و چه دانشجویان، عمده جامعه دانشگاهی ما را افراد انقلابی تشکیل می دهند که دلیل آن این است که اقلیت مزدوری که با چند دانشجو ناآگاه برای دشمن کار میکنند در مقابلش این دانشجویان انقلابی میایستند و از خود مقاومت نشان میدهند.
آیت الله علمالهدی اضافه کرد: منتهی برادران و خواهران این مسأله برای دشمن ما وجدانی شده است و میداند تا وقتی نتواند سفره دین را از زیرپای این مردم و به ویژه نسل جوان بکشد و جامعه ما بی دین شود، پیروز نمیشود و تا سفره دین پهن است و تا مردم خداشناس و معاد باور هستند و با اهل بیت (ع) مانوس هستند بر این مردم و کشور نمی شود مسلط شد.
تسامح و تساهل باعث پیشروی دشمن در جامعه میشود
وی تأکید کرد: این را هم بدانیم که به هرمقداری ما در مقابل ناهنجاریهای دینی در جامعه خود تساهل و تسامح به کار ببریم دشمن جلوتر می آید و این عقب نشینی از مرز دین است؛ وقتی بنا شد شما گفتید کشف حجاب آزاد، کسی به بی حجاب کاری نداشته باشد، این موضوع به عریانی و برهنگی و بی بند و باری کشیده شد و باز گفتید کسی حرف نزند و وفاق را بهم نزنید، خب این تساهل و تسامح به جایی رسید که در مکان مقدس دانشگاه پرچم ایران را آتش بزنند؛ این کار یک بخشش توهین به هویت ایرانی است اما یک برنامه فجیع تر دیگری هست و آن آتش زدن نام الله است که در مرکز این پرچم است، اینجا جای زور و اقتدار نیست، اینها اسم خدا را آتش می زنند ، این بدتر از آتش زدن پرچم است.
امام جمعه مشهد مقدس ادامه داد: این عقبنشینی از مرز دین است که دشمن را جلوتر میآورد و جوان شما را تصرف می کنند و بعد آقایان تکرار می کنند با زور نمی شود دین را به جوان تحمیل کرد ما هم قبول داریم؛ پیامبر هم این کار را نکرد ولی آیا نباید با زور در مقابل دشمنی که جوان ما را ابزار بیدینی کرده است، همایستاد، در حالیکه پیامبر (ص) نیز در مقابل دشمن مبارزه کرد و ایستاد.
وی گفت: بحث ما در مبارزه مقابله با دینی است، اینکه مزدوری را ابزار کند تا در دانشگاه مکان مقدس ما نام خدا را آتش بزند، بازهم چیزی نگوییم؛ مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیری که برای مردم تبریز داشتند تذکر دادند که آسان گیری بیجا به اندازه سخت گیری بیجا به کشور آسیب میزند، اگر از مفسدان اصلی در کشور هستند باید تعقیب و مجازات شوند، ملت در این قضیه طلبکار هستند، دستگاه قضایی باید با کسانی که با دشمن همصدایی و همکاری میکنند، برخورد عادلانه و قضایی داشته باشند.
دستور وزیر محترم علوم در برخی از دانشگاهها بر زمین مانده است
علمالهدی افزود: خب تا کجا آسان بگیریم لذا شما توجه کنید از باب تاسف است که وزیر محترم علوم اعلام کردند در مقابل جرم هایی که در دانشگاه صورت می گیرد، کمیته انضباطی تشکیل میدهیم و دانشجو اخراج میشود اما در بعضی دانشگاهها متاسفانه هنوز جریان مدیریت یک کمیته انضباطی هم تشکیل نداده و مجرم را پیگیری نکرده است، این تخلف از دستور وزیر است؛ تا این حد صبر و سکوت کردن کم کم عقب نشینی از دین و ملیت و هویت است هرچه بیشتر شود مزدوران دشمن بیشتر وارد می شود و پشت سر آن خود دشمن داخل کشور می شود، این عقب نشینی ها درست نیست بایستی در مقابل این مسائل مقابله کرد و عزیزان ما جدی برخورد کنند.
وی بیان کرد: دانشگاه محیط علم است نباید به خاطر چهارتا عنصر ناپاک و متعفن اجنبی پرست شما دانشگاه را مجازی کنید که مشکل امنیتی نداشته باشید، این درست است؛ این مقاومت در مقابل آمریکا و اسراییل است، آنچه آنها میخواهند انجام بگیرد، بلکه بایستی به این مسأله توجه کنیم، مسولین محترم ما بین جرم و اعتراض تفاوت قائل شوند و مرز آن را جدا کنند، جوری نشود که اینها مجرم و معترض را در کنار هم ببینید و مجرم به اسم معترض جرم کند.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی ادامه داد: امیدواریم خداوند به این دانشجویان انقلابی و فداکار ما که در محیط مقدس دانشگاه عظمت و قدرت مقاومت خود را در برابر دشمن نشان دادند و از ارزش های انقلاب دفاع می کنند را حفظ کند، این نسل روشن اندیش را به عنوان میراثدار گرانقدر این کشور و مردم حفظ کند و این نسل تداوم بخش تمام جریان انقلاب ما باشند تا دستشان به دامن مقدس و نورانی مقام امام زمان (عج) برسد و در خط ایشان سربازی کنند.