خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

موسوی:

برخی تواضع پزشکیان را دستمایه دعوای جناحی می‌کنند
کد خبر : 1756780
لینک کوتاه کپی شد.

معاون تشریفات دفتر ریاست‌جمهوری گفت: اینکه عدّه‌ای عامدانه، تواضع رئیس‌جمهوری را دستمایه دعواهای حقیر سیاسی و جناحی‌شان می‌کنند، جای ‎تأسف دارد.

به گزارش ایلنا، عباس موسوی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

 

«‌اینکه عدّه‌ای (آنهم در شرایط جاری) دانسته و عامدانه و احتمالا با زبان روزه، تواضع و فروتنی رئیس‌جمهور - وقتی که دارد نقشه دشمن را تبیین می‌کند -  دستمایه "دعواهای حقیر سیاسی و جناحی‌شان" می‌کنند، جای ‎تاسف دارد.

قطعا او هم می‌توانست فرافکن و مُتبختِر و مُتفرعِن و مدّعی باشد و نیرنگ کند؛ امّا چه کند پیرو مولایی است که می‌فرمود: به خدا سوگند! معاویه سیاستمدارتر و زیرک‌تر از من نیست؛ لیکن شیوه او پیمان‌شکنی و گنهکاری است. اگر پیمان‌شکنی ناخوشایند نمی‌بود، سیاستمدارتر و زیرک‌تر از من کسی نبود، امّا هر نیرنگی گناه است و هر گناهی یک نوع کفر!»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

