موسوی:
برخی تواضع پزشکیان را دستمایه دعوای جناحی میکنند
معاون تشریفات دفتر ریاستجمهوری گفت: اینکه عدّهای عامدانه، تواضع رئیسجمهوری را دستمایه دعواهای حقیر سیاسی و جناحیشان میکنند، جای تأسف دارد.
به گزارش ایلنا، عباس موسوی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«اینکه عدّهای (آنهم در شرایط جاری) دانسته و عامدانه و احتمالا با زبان روزه، تواضع و فروتنی رئیسجمهور - وقتی که دارد نقشه دشمن را تبیین میکند - دستمایه "دعواهای حقیر سیاسی و جناحیشان" میکنند، جای تاسف دارد.
قطعا او هم میتوانست فرافکن و مُتبختِر و مُتفرعِن و مدّعی باشد و نیرنگ کند؛ امّا چه کند پیرو مولایی است که میفرمود: به خدا سوگند! معاویه سیاستمدارتر و زیرکتر از من نیست؛ لیکن شیوه او پیمانشکنی و گنهکاری است. اگر پیمانشکنی ناخوشایند نمیبود، سیاستمدارتر و زیرکتر از من کسی نبود، امّا هر نیرنگی گناه است و هر گناهی یک نوع کفر!»