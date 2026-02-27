جمهوری اسلامی ایران زیربار تعلیق غنیسازی نمیرود
خطیب این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا گفت: در مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا، وزیر امور خارجه حرف نظام را میزند اما ما نیز حرف شما مردم را میگوییم. خط نظام این است که مذاکره فقط باید در عرصه هستهای باشد و درباره مسائل موشکی نخواهد بود. نکته دوم این است که نظام مطلقاً زیربار تعلیق غنیسازی نرفته و نمیرود؛ اینکه برخی مذاکره کنندگان آمریکایی میگویند باید غنیسازی به صفر برسد، محال است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلام سید احمد خاتمی، خطیب این هفته نماز جمعه تهران، گفت: خود و شما را به رعایت حریم نگهداری در برابر ذات مقدس ربوبی دعوت میکنم، چراکه این روح روزه است.
وی با اشاره به بیانات امیرالمومنین علی علیهالسلام ادامه داد: مرگ فراگیر است؛ جهان هستی میمیرد، حتی پیامبر نیز از این قانون مستثنی نیست. مرگ از یک سو فراگیر است و از سوی دیگر نیز به سراغ ما خواهد آمد. این برف تنها بر بام همسایه نمیماند، روزی بر بام خود ما نیز خواهد نشست؛ بنابراین باید خودمان را برای آن روز آماده کنیم.
خطیب جمعه تهران در خطبه نخست با اشاره به سیره نبوی از نگاه قرآن کریم، رویکرد علمی و گفتاری پیامبر اعظم (ص) در دعوت مردم به اسلام را یادآور شد و گفت: در سوره قلم، مصداقی از شیوه عملی آن حضرت ذکر شده است که از آن تحت عنوان «خُلق عظیم» یاد میشود. اخلاق در سه حوزه خلاصه میشود: رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خود، و رابطه انسان با دیگران؛ و پیامبر در هر سه عرصه برترین بود.
خاتمی افزود: هنگامی که سخن از خُلق پیامبر به میان میآید، معمولاً از «مِهر» ایشان یاد میشود؛ چه در رفتار با کفار و مشرکان و چه در اندرز دادن به مردم. تأکید بر مهر پیامبر درست است، اما این تنها یک برگ از خلق نبوی است. برگ دیگر، که در سوره توبه آمده، اشاره به خشم مقدس آن حضرت دارد. بنابراین پیامبر را باید با دو ویژگی «مهر مقدس» و «خشم مقدس» شناخت.
وی با اشاره به فرارسیدن سالروز ارتحال حضرت خدیجه (س) همسر گرامی پیامبر اکرم (ص) و نیز نزدیک شدن نیمه ماه رمضان و ولادت امام حسن مجتبی (ع) توصیه کرد نمازگزاران در شرایط اقتصادی کنونی به یاری نیازمندان بشتابند و اجازه ندهند که آنان آسیب ببینند.
خطیب این هفته نماز جمعه تهران درباره مذاکرات غیرمستقیم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا اظهار داشت: در این مذاکرات، وزیر امور خارجه سخنگوی نظام است و ما نیز صدای مردم ایران را بازتاب میدهیم. خط نظام این است که مذاکره صرفاً در حوزه هستهای انجام شود و مسائل موشکی مطرح نگردد. نکته دوم آنکه نظام هیچگاه زیر بار تعلیق غنیسازی نرفته و نخواهد رفت؛ ادعای برخی مذاکرهکنندگان آمریکایی مبنی بر رساندن غنیسازی به صفر، محال است.
او اضافه کرد: ترامپ، فرعون عصر حاضر است؛ خود را برترین میداند و میخواهد با زور دیدگاهش را تحمیل کند. اما ملت ایران زیر بار زور نخواهد رفت. نماینده ترامپ در مذاکرات، ویتکاف، پرسیده است چرا تهران با وجود حضور نیروی دریایی آمریکا تسلیم نمیشود. این سخن نشان میدهد که ترامپ و یارانش ملت ایران را نشناختهاند و همین ناآگاهی آنان را مستأصل کرده است.
وی در ادامه گفت: ویتکاف میپرسد چرا تهران با وجود نیروی قابل توجه، تسلیم نمیشود و با این فشارها به اعتراف درخصوص عدم تمایل به سلاح نمیرسد. این پرسش نشان میدهد که آنان ملت ایران را نشناختهاند. این ناتوانی در درک واقعیت، ترامپ را سردرگم کرده زیرا ملت ایران تربیتشده مکتب سیدالشهداست؛ مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح میدهد و در صورت بروز درگیری، یزیدیان نابود خواهند شد.
وی درباره حضور ناوگان دریایی آمریکا در منطقه نیز گفت: شما ناوها و نیروی دریایی دارید، اما به تعبیر مقام معظم رهبری، خطرناکتر از ناوهای شما، سلاحهایی هستند که آنها را به قعر دریا خواهند فرستاد. امام زنده است؛ پس از حادثه هواپیمای مسافربری ایران فرمودند، همیشه اینگونه نیست که هواپیمای مسافربری ما توسط ناوهای شما سرنگون شود؛ ممکن است فرزندان انقلاب، ناوهای جنگیتان را به عمق آبهای خلیج فارس بفرستند.
خاتمی درباره حوادث دیماه و ناآرامیهای اخیر در برخی دانشگاهها بیان کرد: در بیش از یک ماه گذشته، رویارویی میان اکثریت مطلق و اقلیت ناچیزی رخ داده است؛ اکثریتی که عشق به خدا، رمضان، شهدا و وطن در جانشان موج میزند، و اقلیتی پادوی استکبار و فریبخوردههایی هستند که در رفتارهای خشونتآمیز پیشقدمند. مسجد، قرآن، حسینیه و امامزاده را سوزاندند؛ این کارها از سربازان ترامپ، نتانیاهو و داعشها سر میزند.
وی ادامه داد: آنچه در دانشگاهها میگذرد نیز همین است؛ اکثریت دانشجویان مؤمن، انقلابی و اهل نماز جماعتاند و به آن افتخار میکنند. اقلیتی محدود که برخی دانشجونما و برخی از بیرون دانشگاه آمدهاند، رفتارهای غیرقانونی داشتهاند.
خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد: برخی از این دانشجونماها همکلاسیهای خود را با چاقو و سنگ مورد حمله قرار دادند. آنچه در دانشگاهها رخ داده از آنچه در میان ملت اتفاق افتاده جدا نیست؛ دانشجویان مؤمن نیز همان افتخارات ملت را رقم زدند. دانشگاه جای مناظره و بحث علمی است و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، اما ابزار مناظره علم است نه خشونت. ابزار مذاکره احترام به وطن است نه سوزاندن پرچم. با کسانی که به خشونت روی میآورند باید برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد.
خاتمی تصریح کرد: دانشگاه سنگر عقلانیت و خرد است، نه سنگر وحشیگری؛ بنابراین لازم است با این افراد برخوردی قانونی و عبرتآموز انجام شود، زیرا آنان با پیشرفت علمی کشور مخالفند. یکی از مسئولان رژیم صهیونیستی گفته است دانشگاههای ایران دو برابر دانشگاههای ما خروجی مفید دارند؛ آنان میخواهند این برتری از بین برود و اغتشاشات را در خدمت رژیم صهیونیستی میبینند. از اینرو انتظار میرود مسئولان دانشگاهها، همانگونه که خود گفتهاند، با چنین افراد برخوردی جدی و بازدارنده داشته باشند جنگ نظام به این مسیر غلط بازنگردند.
وی درباره جنگ رسانهای اظهار داشت: جنگ نظامی محدود به دوازده روز بود، اما جنگ فرهنگی همیشگی است. در کنار جنگ اقتصادی، ما شاهد جنگ رسانهای نیز هستیم؛ انتشار شایعات دروغ که ذهن مردم را از مسیر واقعی منحرف میسازد. منافقین برای دریافت پول از اربابان خود، خبرهای جعلی منتشر میکنند، در حالی که هیچ حقیقتی در پشت آنها وجود ندارد. نام این عمل «ارجاف» است، و باید دستگاه قضایی با آنها بهطور قاطع برخورد نماید.
خاتمی در پایان با استناد به آیه ششم سوره حجرات خطاب به فعالان فضای مجازی گفت: «ای کسانی که ایمان آوردهاید، اگر فاسقی خبری آورد، آن را باور نکنید تا تحقیق کنید.» امیدوارم فضای مجازی کشور نیز سامان یابد؛ همانگونه که در سراسر جهان مدیریت میشود، نباید فضای مجازی ما رها باشد.