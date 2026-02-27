امیر سرتیپ اماناللهی:
ارتش تمام قد دربرابر توطئهها ایستاده است
معاون عملیات نیروی زمینی ارتش گفت: در برابر توطئهها و نقشههای استکبار جهانی که بهصورت تمامقد وارد کارزار شده، ایستادگی خواهیم کرد و وظیفه ذاتی خود را انجام خواهیم داد.
به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ سیروس اماناللهی درباره میزان آمادگی این نیرو برای دفاع از کشور، گفت: برابر ابلاغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش، در حال حاضر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تمام ساز و برگ و توان و ظرفیت خود و مطابق طرحهای از پیش تعیینشده، برای دفاع از آب و خاک و اسلام عزیز و اجرای اوامر فرمانده کل قوا از آمادگی کامل برخوردار است.
معاون عملیات نیروی زمینی ارتش افزود: تمرینهای متعدد انجامشده در رزمایشها و همچنین تجربیات حاصل از دفاع مقدس ۱۲ روزه، موجب شده است آخرین سازماندهی نیروی زمینی در سطح مطلوبی قرار گیرد؛ بهگونهای که در بازدیدهای قرارگاه خاتم(ص) از این نیرو، نمره ارزیابی بسیار بالایی کسب شده است.
وی تصریح کرد: کارکنان نیروی زمینی دوشادوش سایر نیروهای مسلح آمادهاند تا در کسری از زمان و با فرمان فرمانده کل قوا، در هر نقطهای که تحرکی علیه کشور صورت گیرد حضور یافته و با تمام توان از این خاک دفاع کنند.
سرتیپ اماناللهی با اشاره به حوزه تجهیزات این نیرو نیز تصریح: بهروزرسانی تجهیزات نیروی زمینی و نیروهای مسلح متناسب با میدان رزم انجام شده است. این تجهیزات در اختیار یگانها قرار گرفته، آموزشهای لازم ارائه شده و در ساختار رزم نیز بهکارگیری شدهاند. در این حوزه اقدامات مؤثری صورت گرفته و برنامهریزیهای لازم انجام شده است تا با تکیه بر ایمان، توکل به خداوند متعال و فرماندهی معظم کل قوا، کارکنان نیروهای مسلح در مسیر دفاع از کشور و خاک میهن از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.
امیر سرتیپ اماناللهی تأکید کرد: در برابر توطئه ها و نقشه های استکبار جهانی که بهصورت تمامقد وارد کارزار شده است، ایستادگی خواهیم کرد و وظیفه ذاتی خود را انجام خواهیم داد.
معاون عملیات نیروی زمینی ارتش با اشاره به تجربیات دفاع مقدس ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: در حوزههای پهپادی، پدافندی و سایر بخشهایی که نیازمند توجه بیشتر بودهاند، اقدامات لازم توسط فرماندهان پیشبینی و با بهرهگیری از ظرفیتهای دانشبنیان دنبال شده است. در حوزه پهپادی، پدافندی و موشکی نیز با اتکا به توان داخلی و ایمان راسخ کارکنان، آمادگی کامل برای انجام وظایف در برابر تحرکات دشمن و دفاع از کشور وجود دارد.
امیر سرتیپ اماناللهی افزود: تکلیفی که در دفاع از کشور و مقابله با تهدیدات دشمن بر عهده ماست بهطور کامل انجام خواهد شد و مسئولان با انجام طرحریزیهای لازم و استفاده بهینه از امکانات، سازمان رزمی مورد نیاز برای مقابله با هر دشمنی را فراهم کردهاند تا بتوانیم از کشور دفاع کنیم.
وی با اطمینانبخشی به مردم ایران گفت: نیروهای مسلح فدایی مردم، خاک وطن و اسلام هستند و در راستای فرامین فرماندهی کل قوا لحظهای برای دفاع از این مرز و بوم درنگ نخواهند کرد. در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز همه نیروهای مسلح با تمام توان در میدان حضور داشتند و دشمن در برابر رشادتهای آنان دچار ضعف شد. ورود مستقیم استکبار به صحنه نشاندهنده آسیبهایی است که متحمل شدهاند. نیروهای مسلح با تکیه بر تجربیات دفاع مقدس هشتساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه، توان ایستادگی در برابر هر دشمنی را دارند.
معاون عملیات نیروی زمینی ارتش تاکید کرد: ما از دشمنان هراسی نداریم، اما جنگطلب نیز نیستیم. در حوزه دیپلماسی باید امور بهدرستی دنبال شود تا کشور دچار آسیب نشود. دیپلماسی و میدان در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند و نیروهای مسلح نیز وظیفه دارند در چارچوب ولایت و رهبری، هر تصمیمی که اتخاذ شود را اجرا کنند.