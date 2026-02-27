اطلاعیه مرکز رسانه مجلس درباره حادثه سوء قصد به بیگدلی

روز گذشته پنج شنبه ( ۷ اسفند1404) در حوالی ساعت ۱۶ و نیم الی ۱۷، حادثه سوءقصد به عباس بیگدلی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، در مسیر بازگشت از یک مراسم ختم در شهر خرمدشت رخ داد.

بر اساس گزارش واصله، دو سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت که صورت‌های خود را پوشانده بودند، با نزدیک شدن به خودروی حامل این نماینده، با سلاح ساچمه‌ای اقدام به تیراندازی کرده و بلافاصله از محل متواری شدند. در پی این حادثه، موضوع به سرعت در دستور کار نهادهای امنیتی و انتظامی استان قرار گرفت و عملیات شناسایی و تعقیب عاملان آغاز شد. خوشبختانه در این واقعه آسیبی به نماینده مردم تاکستان وارد نشد و صرفا خودرو وی مورد اصابت قرار گرفت.

همچنین بر اساس اطلاعیه دستگاه قضا؛ سوءقصد روز گذشته افراد به نماینده مردم تاکستان در مجلس ماهیت تروریستی نداشته است و با تلاش دستگاه‌های مربوطه عوامل تیراندازی به سرعت دستگیر شده و هم اکنون با دستور مقام قضایی تحت بازجویی قرار دارند و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده است.

شایان ذکر است که نتایج تکمیلی تحقیقات پس از جمع‌بندی نهایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.