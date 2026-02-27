عراقچی ژنو را به مقصد تهران ترک کرد

وزیر امور خارجه و هیات مذاکره کننده ایران، صبح روز جمعه پس از شرکت در دور سوم گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا ژنو را به مقصد تهران، ترک کردند.

به گزارش ایلنا، وزیر خارجه کشورمان عصر چهارشنبه به منظور شرکت در سومین دور مذاکرات با آمریکا در راس هیاتی سیاسی و دیپلماتیک به ژنو سفر کرده بود.

مذاکرات ایران و آمریکا پس از حدود شش ساعت در روز پنجشنبه با توافق طرفین بر سر ادامه مذاکرات در سطح سیاسی و فنی پایان یافت.

طرفین توافق کردند که هیات های فنی دو طرف دوشنبه هفته آینده در وین با یکدیگر گفت‌وگو کنند.

