محکومیت حملات هوایی رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، حملات هوایی رژیم صهیونیستی به لبنان، از جمله منطقه بقاع، که منجر به شهید و مجروح شدن مردم و وارد آمدن خسارت به زیرساخت‌های لبنان شد را به شدت محکوم کرد و خواستار اقدام عاجل شورای امنیت سازمان ملل برای عمل به وظایف خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به نقض‌ مستمر حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان، سکوت و بی‌عملی ادامه‌دار شورای امنیت سازمان ملل در قبال قانون‌شکنی‌ها ‌و جنایات رژیم صهیونیستی را فاجعه‌بار خواند و بر مسئولیت مستقیم آمریکا و فرانسه به‌عنوان ضامنان آتش‌بش در تداوم این وضعیت تاکید کرد.

