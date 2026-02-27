محکومیت حملات هوایی رژیم صهیونیستی به لبنان
سخنگوی وزارت امور خارجه حملات هوایی رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، حملات هوایی رژیم صهیونیستی به لبنان، از جمله منطقه بقاع، که منجر به شهید و مجروح شدن مردم و وارد آمدن خسارت به زیرساختهای لبنان شد را به شدت محکوم کرد و خواستار اقدام عاجل شورای امنیت سازمان ملل برای عمل به وظایف خود در حفظ صلح و امنیت بینالمللی شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به نقض مستمر حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان، سکوت و بیعملی ادامهدار شورای امنیت سازمان ملل در قبال قانونشکنیها و جنایات رژیم صهیونیستی را فاجعهبار خواند و بر مسئولیت مستقیم آمریکا و فرانسه بهعنوان ضامنان آتشبش در تداوم این وضعیت تاکید کرد.