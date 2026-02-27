گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

به گزارش ایلنا، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، صبح امروز جمعه در تماس با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره تحولات منطقه‌ای گفتگو کرد.

در این تماس تلفنی، وزیر امور خارجه کشورمان همتای مصری را در جریان آخرین روند مذاکرات غیرمستقیم ایران-آمریکا به‌ویژه نشست اخیر در ژنو قرار داد.

وزیر امور خارجه با یادآوری اهتمام ایران نسبت به بهره‌گیری از دیپلماسی برای حل و فصل مسائل، موفقیت در این مسیر را مستلزم جدیت و واقع‌نگری طرف مقابل و پرهیز از هرگونه سوء محاسبه و زیاده‌خواهی دانست.

