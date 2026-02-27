بر اساس این گزارش، دستور کار روز یکشنبه هفته آینده شامل ارائه گزارش عملکرد یک‌ساله کارگروه مصوب ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ هیئت وزیران در مدیریت کاهش مصرف سوخت توسط معاون عمرانی وزیر کشور (رئیس کارگروه) و بررسی آخرین وضعیت تأمین مالی طرح‌های حمل‌ونقلی و ساختمانی از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت با حضور رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و معاونان وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی، کشور، نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور (فنی و زیربنایی)، معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران و مجامع صنفی ذی‌ربط است.

همچنین بررسی مقدماتی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد نظام بانکی در تأمین مالی بخش مسکن با حضور معاونان وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و مدیران عامل بانک‌های ملی، گردشگری و صنعت و معدن در دستور کار این روز قرار دارد.

در روز سه‌شنبه نیز دعوت از وزیر راه و شهرسازی برای استماع برنامه تأمین مسکن حمایتی و نحوه تحقق اهداف و اجرای احکام ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت با حضور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معاونان بانک مرکزی، وزیر کشور، وزیر جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور پیش‌بینی شده است.

رسیدگی به سؤالات نمایندگان نیز از دیگر محورهای نشست روز سه‌شنبه است که شامل سؤالات مصطفی نخعی نماینده مردم نهبندان و سربیشه، علی‌اصغر نخعی‌راد نماینده مردم مشهد و کلات، احمد راستینه هفشجانی نماینده مردم شهرکرد، بن، سامان و فرخ‌شهر، آرا شاوردیان نماینده مردم مسیحیان ارمنی شمال ایران، سیدمحمد مولوی نماینده مردم آبادان، نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب، صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار، حسین صمصامی مزرعه آخوند نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، علیرضا ناظری نماینده مردم الیگودرز، شهباز حسن‌پور بیگلری نماینده مردم نهاوند و محمدرضا صابغیان بافقی نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم، بهاباد و مروست، می‌شود.

همچنین دعوت از وزیر امور خارجه جهت بررسی سؤال اعضای کمیسیون عمران درباره موانع توسعه ترانزیت و تحقق اهداف برنامه هفتم در این بخش با حضور معاونان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی (گمرک) و اتاق بازرگانی ایران در دستور کار قرار دارد.

دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به سؤال اعضای کمیسیون و بررسی نحوه انجام تعهدات شفاهی وزیر در حوزه افزایش سرمایه بانک مسکن و اجرایی شدن ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت در حوزه طرح‌های زیربنایی و عمرانی کشور و همچنین بررسی آخرین وضعیت تأمین مالی پروژه کمربندی شهر دماوند از طریق مولدسازی دارایی‌های شهری با حضور معاونان شهرسازی و معماری و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، از دیگر برنامه‌های نشست این کمیسیون است.