به گزارش ایلنا، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با هشدار به رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد: اظهارات و تهدید‌های مکرر دونالد ترامپ چیزی جز رجزخوانی و خیال‌پردازی نیست. وی افزود: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان دفاعی و تهاجمی خود و پشتیبانی مردم شجاع، متحد و مقاوم کشور، تمامی تحرکات ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی را در منطقه، با دقت و آمادگی کامل رصد می‌کنند.

سردار شکارچی حضور ارتش آمریکا در منطقه را در راستای «جنگ روانی، باج‌خواهی و قلدری» توصیف کرد و گفت: اگر مقامات واشنگتن از درایت و عقلانیت برخوردار باشند و توان واقعی نیرو‌های مسلح ایران را بشناسند، هرگز سخن از جنگ به میان نخواهند آورد. او هشدار داد که هر اقدام تحریک‌آمیز از سوی ارتش آمریکا یا گروه‌های تروریستی وابسته به آن، با پاسخ قاطع و ضربات کوبنده جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو خواهد شد.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح تأکید کرد: در صورت بروز هرگونه درگیری، سربازان آمریکایی و تجهیزات آنان نابود خواهند شد و تمامی منابع و منافع ایالات متحده در منطقه در تیررس آتش نیرو‌های ایرانی قرار خواهد گرفت. وی افزود: «ما ثابت کرده‌ایم که اهل جنگ‌طلبی نیستیم، اما از جنگ نیز هراسی نداریم و با قدرت از کشور و منافع ملت عزیز ایران دفاع خواهیم کرد.

سردار شکارچی در پایان خطاب به دولت آمریکا هشدار داد: «هر اقدام نابخردانه موجب شعله‌ور شدن آتش فراگیر در منطقه خواهد شد و پاسخی دریافت خواهید کرد که تا کنون در تاریخ خود تجربه نکرده‌اید.