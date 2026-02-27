سلیمی در گفتوگو با ایلنا:
پیگیری خسارات مالی حوادث دیماه و بازار جنت آباد از سوی مجلس/ دولت اگر آلزایمر دارد، درمانش کند
نماینده تهران در مجلس گفت: نمایندگان پیگیر خسارات مالی حوادث دی ماه و بازار بزرگ جنت آباد هستند، اما برخی استانداریها درخصوص پیگیری خسارات حوادث دی ماه بسیار از کار عقب هستند.
علیرضا سلیمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره پیگیری مجلس درخصوص خسارات وارد شده به کسب وکارها در حوادث دیماه گفت: ما در مجلس در حال پیگیری هستیم. دولت هم قولهایی داده بود که خسارتهایی که وارد شده را از طریق استانداریها احصا کند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هر استانی قرار است از طریق استانداری اقدام کند، برحی از استانداریها اقدام کردهاند، شهرداری و استانداریهایشان به توافق رسیدهاند و در حال رسیدگی هستند. برخی از استانها بسیار عقب هستند و اقدام خاصی هم نکردهاند و دولت هم باید به صورت جدی ورود کند.
وی خاطرنشان کرد: ما هم به عنوان مجلس در این حوزه تذکرات لازم را به دولت خواهیم داد که سرعت عمل داشته باشد.
این نماینده تهران درباره رسیدگی به خسارات آتشسوزی بازار بزرگ جنتآباد و گلایه کسبه این بازار درخصوص بلاتکلیفیها در بازار شب عید، گفت: به صورت جدی پیگیر این موضوع هستیم و دولت هم باید پیگیری کند. این بندگان خدا هم باید حمایت شوند.
وی ادامه داد: میتوان با برخی از حمایتها مانع از تشدید مشکلات معیشتی و اقتصادی آنان شد.
سلیمی تاکید کرد: دولت باید به وعدههایی که میدهد، عمل کند. قرار نیست آقایان پشت تریبون یک حرفی را بگویند بعدا فراموش کنند. این دولت دچار آلزایمر شده است، چیز بدی است یا باید خودش را درمان کند یا مسئولیت را ترک کند یا وعدهای دهد که قابل عمل باشد.