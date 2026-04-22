مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به سوالی درباره برخی واکنش‌ها به تصمیم به آتش و مذاکره بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی و با اذن مقام معظم رهبری عنوان کرد: امروز شاهد تغییر میدان به خیابان‌ها با حضور شجاعانه و بصیر مردم ایران؛ پیر و جوان، زن و مرد و مخصوصا بانوان رشید هستیم؛ بانوان کشورمان در عرصه خیابان حضورشان پر رنگ‌تر است، بانوان کشورمان در دفاع از رزمندگان و شهدا زینب‌وار ایستادگی کردند و این پیروزی مدیون حضور زنان و مردان غیور کشورمان است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اسلامی خاطرنشان کرد: امروز پیروزی در عرصه خیابان، در عرصه تولید و تأمین کالا توسط اصناف و تولیدکنندگان، ناشی از تلاش مسئولان و دولتمردان و از همه مهم‌تر حضور شجاعانه رزمندگان جان‌برکف نیروهای مسلح است.

هر یک از اعضای مقاومت به خطر بیفتد، اقتدار و امنیت همه اعضای محور به خطر خواهد افتاد

وی با بیان اینکه در ادامه پیروزی میدان و خیابان میدان جدیدی با تدبیر رهبر ایجاد شد و آن میدان دیپلماسی است، عنوان کرد: امروز نقش بی‌بدیل هیئت مذاکره‌کننده با ریاست آقای قالیباف نشان داد که مذاکرات آن‌ها تا به اینجا از جنس مردم در خیابان و رزمندگان در میدان است. امروز تیم مذاکره کننده ما شجاعانه در میدان ایستاده است و به حق مطالبه مردم را در چند بخش مطالبه‌گری می‌کنند و به‌صورت عزتمندانه در حال مذاکره هستند.

یوسفی تاکید کرد: جنس این مذاکرات با مذاکرات قبلی که برخی اوقات مردم به‌حق نسبت به آن‌ها گله‌مند بودند متفاوت است؛ آن هم به دو دلیل، بدعهدی و خلف وعده طرف آمریکایی و غربی و نکته دیگر عدم توجه به مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی در مذاکرات سابق است. امروز تیم مذاکره‌کننده و آقای قالیباف نشان دادند که شجاعانه با در نظر گرفتن انتقاد، دغدغه و مطالبه‌گری مردم در خیابان و رزمندگان در میدان، در عرصه جدید مذاکره حضور پیدا کرده‌اند.

وی یادآور شد: اشراف دقیق تیم مذاکره کننده و آقای قالیباف بر بحث یکپارچگی محور مقاومت بسیار حائز اهمیت است. این یکپارچگی به معنای امنیت پایدار همه اعضای آن است؛ یعنی امنیت حزب‌الله لبنان و مردم غیور لبنان، حشدالشعبی عراق، انصارالله یمن، حماس در غزه، رمز پیروزی و اتحاد و اقتدار برای محور مقاومت، نیروهای مسلح و همچنین تیم مذاکره‌کننده است. تأکید آقای قالیباف و تیم مذاکره کننده، نیروهای مسلح و مردم بر آتش‌بس برای لبنان و حزب‌الله نشان از ژرف‌نگری و شجاعت تیم مذاکره‌کننده داشت؛ زیرا اگر امنیت هر یک از اعضای مقاومت به خطر بیفتد، اقتدار و امنیت همه اعضای محور به خطر خواهد افتاد.

دشمن خطا کند، پاسخ ما به مراتب کوبنده‌تر، مخرب‌تر و بازدارنده‌تر خواهد بود

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروز که دشمن در عرصه میدان و خیابان به دلیل حضور مردم شکست خورده، در عرصه دیپلماسی مجبور شد بپذیرد که آتش‌بس در لبنان اتفاق بیفتد. این عملکرد عزتمندانه تیم مذاکره‌کننده بود که با توجه به دغدغه مردم در خیابان و رزمندگان در میدان چهل روز در مقابل روحیه سازش‌کارانه ایستاد و به نتیجه رسید و به ثمر نشست. از این جهت هم از تیم مذاکره‌کننده حمایت می‌کنیم و هم انتظار داریم در ادامه مذاکرات با همین روحیه عزتمدارانه و شجاعانه، مسیر را ادامه دهند.

وی تاکید کرد: البته مردم هوشیارانه در خیابان و رزمندگان دست‌به‌ماشه در میدان حضور دارند، به دلیل بدعهدی طرف آمریکایی اگر آن‌ها خطایی کنند، در پاسخ، محدودیت‌هایی که برای منافع اقتصادی آن‌ها قائل بودیم دیگر اعمال نخواهد شد و پاسخ ما به مراتب کوبنده‌تر، مخرب‌تر و بازدارنده‌تر خواهد بود. همچنین مؤلفه هرمز به‌عنوان اقتدار ما و برتری ژئوپلیتیکی در رایزنی‌های جهانی نباید فراموش شود.

یوسفی درباره اظهارات یک عده علیه تیم مذاکره‌کننده، بیان کرد: امروز به فرمایش امام کبیر و به سنت و بیانات امام شهید و مظلوم مقتدرمان رمز پیروزی ما وحدت کلمه است؛ یعنی اتحاد و همدلی میان مردم و ارکان تصمیم‌گیری در قوای مختلف برای ما رمز پیروزی است.

هیات مذاکره‌کننده نشان داد بر آرمان‌های مردم در خیابان و رزمندگان در میدان پایبند است

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر مردم در خیابان به‌عنوان حامی رزمندگان در میدان حضور نداشتند، این پیروزی حاصل نمی‌شد، تاکید کرد: پیروزی امروز کشورمان خودخوانده نیست، بلکه تحلیل صاحب‌نظران، سناتورها و رسانه‌های غربی نیز بر آن تأکید دارد؛ شما رسانه‌های صهیونیستی و یا حتی سخنان خبرنگار بی‌بی‌سی‌ را نگاه کنید، او گفتد شجاعت و حمایت مردم در خیابان، دست برتر در عرصه میدان نیروهای مسلح و همچنین مقاومت و عدم سازش‌پذیری تیم مذاکره‌کننده بود که آمریکا را مجبور به پذیرش آتش‌بس حزب‌الله لبنان کرد و این به معنای همدلی و همراهی بین ارکان کشور است.

وی با تاکید بر اینکه با تغییر میدان و اضافه شدن عرصه دیپلماسی، همدلی و همراهی باید بین ارکان نظام و مردم حفظ شود، یادآور شد: پشتوانه مردمی که از خیابان شکل گرفت، در میدان به پیروزی انجامید و دشمن صهیونیستی -آمریکایی دچار استیصال شد. البته اجازه بدهید بگویم ایالات متحده و اسرائیل چون فرقی بین تروریسم دولتی آمریکا و اسرائیل و برخی از کشورهای حقیر حوزه خلیج فارس و غربی نیست؛ همه اعضای یک نظام سلطه هستند که می‌خواهند کشورهای مستقل همچون ایران را به زانو دربیاورند اما این خواب‌شان تبدیل به کابوس شد.

این نماینده مجلس شورای اظهار داشت: حمایت مردم در عرصه خیابان و میدان دشمن را ناامید کرد و همین امر موجب شد دشمن شروط اولیه بپذیرد و با ۱۰ شرط ما وارد مذاکره شود؛ البته این لزوما به آن معنی نیست که حتما این شروط تصویب می‌شود اما او شکست خورده بود که مجبور شد شروط ما را بپذیرد. باید به کارگزاران نظام اعتماد داشت، اما با حساسیت و توجه به بدعهدی طرف آمریکایی، مذاکرات را دنبال کرد.

وی گفت: تا اینجا، رئیس هیئت مذاکره‌کننده آقای قالیباف، نشان داده که بر آرمان‌های مردم در خیابان و رزمندگان در میدان پایبند است و باید این مسیر با نگاه بدبینانه نسبت به طرف مقابل و با حفظ عزت و قدرت ادامه یابد. باید با عزتی که امروز با حضور مردم در خیابان داریم و مطالبه‌گری خواسته‌های همین مردم و رزمندگان در میدان مسیر را پیش ببریم و در عین حال باید مراقب تداوم چرخه جنگ و آتش‌بس باشیم تا در دام تله دشمن گرفتار نشویم.

یوسفی بیان کرد: مردم در خیابان، رزمندگان در میدان و تیم مذاکره‌کننده باید هوشیار باشند. همچنین باید توجه داشت که بخشی از بدبینی مردم نسبت به مذاکرات، ناشی از تجربه‌های گذشته، از جمله بدعهدی طرف آمریکایی و غربی در برجام است؛ جایی که ما به تعهدات خود عمل کردیم اما طرف مقابل عمل نکرد و انتظار مردم هم این بود که ما هم اقدام متقابل داشته باشیم ولی این اتفاق به خوبی به صورت نگرفت.

وی گفت: از این جهت نگرانی مردم قابل درک است، رزمندگان هم هوشیار و دست به ماشه هستند اما در عین حال باید به تیم مذاکره‌کننده اعتماد کرد تا دوگانگی و چنددستگی ایجاد نشود؛ زیرا این امر موجب تضعیف رزمندگان ما در میدان دیپلماسی خواهد شد. آقای قالیباف و رزمندگان تیم مذاکره‌کننده تاکنون نشان داده‌اند که به دغدغه‌های مردم در خیابان و میدان توجه دارند همانطور که تاکنون توجه داشته‌اند.

