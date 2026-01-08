خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بابایی:

صدور سند رسمی املاک قولنامه‌ای نیازمند انتخاب صحیح نیرو‌های فعال در کارگزاری‌های فنی و مهندسی است

صدور سند رسمی املاک قولنامه‌ای نیازمند انتخاب صحیح نیرو‌های فعال در کارگزاری‌های فنی و مهندسی است
کد خبر : 1739182
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حرکت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سمت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه در فرآیند گزینش نیروی انسانی است و این مهم از برنامه‌های راهبردی سازمان محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا، همایش گزینش‌گران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، روز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴، با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی رئیس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی، معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جمعی از مدیران و مسئولان هسته‌های گزینش سراسر کشور و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی، در مرکز همایش‌های ملی حضرت ولی‌عصر (عج) اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی در شهر مشهد برگزار شد.

این همایش با هدف تبیین سیاست‌ها، تشریح برنامه‌ها و ارتقای سطح تعامل و هم‌افزایی میان فعالان حوزه گزینش در سطح کشور برگزار شد.

در این مراسم، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به رویکرد‌های نوین این سازمان در حوزه گزینش، اظهار داشت: حرکت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سمت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه در فرآیند گزینش نیروی انسانی است و این مهم از برنامه‌های راهبردی سازمان محسوب می‌شود.

بابایی با اعلام آمادگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای همکاری با قوه قضاییه و سایر بخش‌های دستگاه قضایی تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های نوین و توسعه خدمات هوشمند در دستور کار سازمان قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به نتایج اجرای قانون تسهیل، گفت: با اجرای این قانون، جمعیت سردفتران کشور با افزایش حدود ۵۰ درصدی مواجه شده که این امر مستلزم انجام تحقیقات دقیق و جامع توسط رابطین گزینش بوده است. همچنین تفویض امر مصاحبه گزینش‌گران به استان‌ها موجب تسریع و بهبود فرآیند‌ها در این حوزه شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به حوزه کارگزاری‌های فنی و مهندسی املاک نیز افزود: در این بخش نیز آمادگی انجام تحقیقات لازم به‌منظور انتخاب افراد شایسته و صالح وجود دارد.

وی با بیان اینکه حدود ۲۵ میلیون زمین قولنامه‌ای در کشور وجود دارد، تصریح کرد: صدور اسناد رسمی برای این املاک، نیازمند انتخاب دقیق و صحیح نیرو‌های فعال در کارگزاری‌های فنی و مهندسی است.

بابایی در پایان با اشاره به عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده طی سه سال اخیر، خدمات و فعالیت‌های این سازمان با رضایت حدود ۸۰ درصدی مردم همراه بوده است.

در ادامه این همایش، حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی رئیس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی و مدیر هسته گزینش استان، طی سخنانی به تبیین شرایط جاری کشور و توطئه‌ها و طراحی‌های دشمن پرداخت و گفت: دشمنان نظام همواره در پی سوءاستفاده از شرایط و ایجاد نارضایتی در جامعه هستند و در مقاطع مختلف تلاش کرده‌اند با بهره‌گیری از اغتشاش و ناامنی، به نظام جمهوری اسلامی ایران ضربه وارد کنند.

وی با اشاره به وقایع اخیر و حوادث گذشته، بر ضرورت هوشیاری، حفظ انسجام اجتماعی و رعایت عدالت در جامعه تأکید کرد و افزود: مردم حق دارند مطالبات و مشکلات خود را مطرح کنند، اما دشمن با نفوذ افراد فرصت‌طلب و اغتشاشگر، به دنبال ضربه زدن به نظام است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت عدالت در گفتار، رفتار و کردار گفت: رعایت عدالت و انصاف در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی موجب ایجاد همبستگی و اعتماد عمومی می‌شود و تبعیض و بی‌عدالتی، زمینه‌ساز نارضایتی و تضعیف انسجام اجتماعی خواهد بود.

در بخش دیگری از این همایش، عرفانی‌نسب مدیرکل هسته گزینش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن تشریح برنامه‌های همایش، گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های حوزه گزینش در طول یک‌سال گذشته ارائه کرد.

همچنین نظری دبیر هیأت مرکزی گزینش قوه قضاییه، در سخنانی به تبیین اهمیت جایگاه گزینش‌گران و نقش مؤثر آنها در سلامت اداری، ارتقای کارآمدی سازمان‌ها و انتخاب نیروی انسانی اصلح پرداخت.

این همایش با تبادل نظر، هم‌اندیشی و تأکید بر نقش راهبردی گزینش در تحقق اهداف نظام اداری و قضایی کشور به کار خود پایان داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی