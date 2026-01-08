بابایی:
صدور سند رسمی املاک قولنامهای نیازمند انتخاب صحیح نیروهای فعال در کارگزاریهای فنی و مهندسی است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حرکت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سمت بهرهگیری از ظرفیتهای فناورانه در فرآیند گزینش نیروی انسانی است و این مهم از برنامههای راهبردی سازمان محسوب میشود.
به گزارش ایلنا، همایش گزینشگران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، روز پنجشنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۴، با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون رئیس قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین زرندی رئیسکل دادگستری استان خراسان رضوی، معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جمعی از مدیران و مسئولان هستههای گزینش سراسر کشور و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی، در مرکز همایشهای ملی حضرت ولیعصر (عج) ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی در شهر مشهد برگزار شد.
این همایش با هدف تبیین سیاستها، تشریح برنامهها و ارتقای سطح تعامل و همافزایی میان فعالان حوزه گزینش در سطح کشور برگزار شد.
در این مراسم، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به رویکردهای نوین این سازمان در حوزه گزینش، اظهار داشت: حرکت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سمت بهرهگیری از ظرفیتهای فناورانه در فرآیند گزینش نیروی انسانی است و این مهم از برنامههای راهبردی سازمان محسوب میشود.
بابایی با اعلام آمادگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای همکاری با قوه قضاییه و سایر بخشهای دستگاه قضایی تصریح کرد: استفاده از فناوریهای نوین و توسعه خدمات هوشمند در دستور کار سازمان قرار دارد.
وی در ادامه با اشاره به نتایج اجرای قانون تسهیل، گفت: با اجرای این قانون، جمعیت سردفتران کشور با افزایش حدود ۵۰ درصدی مواجه شده که این امر مستلزم انجام تحقیقات دقیق و جامع توسط رابطین گزینش بوده است. همچنین تفویض امر مصاحبه گزینشگران به استانها موجب تسریع و بهبود فرآیندها در این حوزه شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به حوزه کارگزاریهای فنی و مهندسی املاک نیز افزود: در این بخش نیز آمادگی انجام تحقیقات لازم بهمنظور انتخاب افراد شایسته و صالح وجود دارد.
وی با بیان اینکه حدود ۲۵ میلیون زمین قولنامهای در کشور وجود دارد، تصریح کرد: صدور اسناد رسمی برای این املاک، نیازمند انتخاب دقیق و صحیح نیروهای فعال در کارگزاریهای فنی و مهندسی است.
بابایی در پایان با اشاره به عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: بر اساس نظرسنجیهای انجامشده طی سه سال اخیر، خدمات و فعالیتهای این سازمان با رضایت حدود ۸۰ درصدی مردم همراه بوده است.
در ادامه این همایش، حجتالاسلام والمسلمین زرندی رئیسکل دادگستری استان خراسان رضوی و مدیر هسته گزینش استان، طی سخنانی به تبیین شرایط جاری کشور و توطئهها و طراحیهای دشمن پرداخت و گفت: دشمنان نظام همواره در پی سوءاستفاده از شرایط و ایجاد نارضایتی در جامعه هستند و در مقاطع مختلف تلاش کردهاند با بهرهگیری از اغتشاش و ناامنی، به نظام جمهوری اسلامی ایران ضربه وارد کنند.
وی با اشاره به وقایع اخیر و حوادث گذشته، بر ضرورت هوشیاری، حفظ انسجام اجتماعی و رعایت عدالت در جامعه تأکید کرد و افزود: مردم حق دارند مطالبات و مشکلات خود را مطرح کنند، اما دشمن با نفوذ افراد فرصتطلب و اغتشاشگر، به دنبال ضربه زدن به نظام است.
رئیسکل دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت عدالت در گفتار، رفتار و کردار گفت: رعایت عدالت و انصاف در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی موجب ایجاد همبستگی و اعتماد عمومی میشود و تبعیض و بیعدالتی، زمینهساز نارضایتی و تضعیف انسجام اجتماعی خواهد بود.
در بخش دیگری از این همایش، عرفانینسب مدیرکل هسته گزینش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن تشریح برنامههای همایش، گزارشی از اقدامات و فعالیتهای حوزه گزینش در طول یکسال گذشته ارائه کرد.
همچنین نظری دبیر هیأت مرکزی گزینش قوه قضاییه، در سخنانی به تبیین اهمیت جایگاه گزینشگران و نقش مؤثر آنها در سلامت اداری، ارتقای کارآمدی سازمانها و انتخاب نیروی انسانی اصلح پرداخت.
این همایش با تبادل نظر، هماندیشی و تأکید بر نقش راهبردی گزینش در تحقق اهداف نظام اداری و قضایی کشور به کار خود پایان داد.